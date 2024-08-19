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"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков
"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков
Новый российский тяжелый беспилотник "Мотылек", представленный на выставке "Армия - 2024", произвел впечатление в Польше, передает издание Defence24. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:40+0300
2024-08-19T13:40+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Новый российский тяжелый беспилотник "Мотылек", представленный на выставке "Армия - 2024", произвел впечатление в Польше, передает издание Defence24.Согласно изданию, дрон способен нести 250-килограммовые авиабомбы (ФАБ) и оснащен асинхронными двигателями мощностью 60 кВт. В настоящее время БПЛА проходит заводские испытания и, при успешном завершении, будет выпускаться на заводе "Совэлмаш".Отмечается, что "Мотылек" может использоваться не только для сброса бомб, но и для перевозки других грузов соответствующего веса и габаритов. Общая масса дрона составляет около 25 кг, а грузоподъемность превышает 250 кг. Он также может быть оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия
Вооружения, РОССИЯ
13:40 19.08.2024
 
"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков

Defence24: новый российский тяжелый беспилотник "Мотылек" способен нести ФАБ-250

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
FPV-дрон. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Новый российский тяжелый беспилотник "Мотылек", представленный на выставке "Армия - 2024", произвел впечатление в Польше, передает издание Defence24.
Согласно изданию, дрон способен нести 250-килограммовые авиабомбы (ФАБ) и оснащен асинхронными двигателями мощностью 60 кВт. В настоящее время БПЛА проходит заводские испытания и, при успешном завершении, будет выпускаться на заводе "Совэлмаш".
Отмечается, что "Мотылек" может использоваться не только для сброса бомб, но и для перевозки других грузов соответствующего веса и габаритов. Общая масса дрона составляет около 25 кг, а грузоподъемность превышает 250 кг. Он также может быть оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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