https://1prime.ru/20240819/bespilotnik-850979107.html

"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков

"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Мотылек" летит. Возможности российского тяжелого дрона впечатлили поляков

Новый российский тяжелый беспилотник "Мотылек", представленный на выставке "Армия - 2024", произвел впечатление в Польше, передает издание Defence24. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:40+0300

2024-08-19T13:40+0300

2024-08-19T13:40+0300

вооружения

россия

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Новый российский тяжелый беспилотник "Мотылек", представленный на выставке "Армия - 2024", произвел впечатление в Польше, передает издание Defence24.Согласно изданию, дрон способен нести 250-килограммовые авиабомбы (ФАБ) и оснащен асинхронными двигателями мощностью 60 кВт. В настоящее время БПЛА проходит заводские испытания и, при успешном завершении, будет выпускаться на заводе "Совэлмаш".Отмечается, что "Мотылек" может использоваться не только для сброса бомб, но и для перевозки других грузов соответствующего веса и габаритов. Общая масса дрона составляет около 25 кг, а грузоподъемность превышает 250 кг. Он также может быть оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240819/iskander-850972792.html

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