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Россияне поделились размером своей финансовой подушки

Россияне поделились размером своей финансовой подушки - 19.08.2024, ПРАЙМ

Россияне поделились размером своей финансовой подушки

Лишь 27% россиян имеют накопления, которых хватит на привычный образ жизни в период от трех месяцев, 17% опрошенных признались, что при внезапной потере дохода... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:34+0300

2024-08-19T11:34+0300

2024-08-19T11:34+0300

россия

аналитический центр нафи

накопления

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Лишь 27% россиян имеют накопления, которых хватит на привычный образ жизни в период от трех месяцев, 17% опрошенных признались, что при внезапной потере дохода смогут прожить менее одной недели, следует из опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и страховой компании "Росгосстрах Жизнь". Данные приводит издание РБК.Так, 15% россиян считают, что их накоплений будет достаточно для привычной жизни в течение 3-6 месяцев, 12% - могут позволить себе не работать от полугода.Чаще всего люди с финансовой подушкой встречаются среди руководителей компаний (54%) и квалифицированных специалистов (37%), граждан с высшим образованием (37%) в городах-миллионниках (38%), а также тех, кто оценивает свой доход как хороший или отличный (42%)."Типичный портрет человека с капиталом, которого хватит более чем на полгода, — семейный мужчина-руководитель из Санкт-Петербурга или Москвы с высшим образованием",— следует из результатов опроса.В 2022 году каждый третий опрошенный заявлял о наличии накоплений. Доля россиян, не имеющих финансовой подушки, продолжает сокращаться с 2020 года."Это достаточно высокие показатели, и мы рассчитываем на дальнейшую положительную динамику в будущем. Ведь уровень финансовой грамотности напрямую влияет на благосостояние ее граждан", — уверена заместитель генерального директора СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.Эксперты подчеркнули, что оптимальным размером накоплений является финансовая подушка, с помощью которой можно прожить в течение 3-6 месяцев. Именно столько доходов смогут помочь в трудной жизненной ситуации не влезть в долги и сохранить свой привычный уровень жизни.

https://1prime.ru/20240819/aviatsiya-850971830.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аналитический центр нафи, накопления