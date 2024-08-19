Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи под риском - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/rynok-aktsiy-850972960.html
Индекс Мосбиржи под риском
Индекс Мосбиржи под риском - 19.08.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи под риском
На фоне жесткой линии ЦБ по ставкам и сложной геополитики биржевой сентимент в акциях все еще подавленный. Индекс Мосбиржи вновь упал на годовые минимумы... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:08+0300
2024-08-19T11:14+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850972960.jpg?1724055249
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На фоне жесткой линии ЦБ по ставкам и сложной геополитики биржевой сентимент в акциях все еще подавленный. Индекс Мосбиржи вновь упал на годовые минимумы. Приближается дно в области 2800 п., и, если вдруг не удастся здесь удержаться, но повысится риск временного маневра к поддержке в области 2710–2660 п., это будет еще до -5%. В общем масштабная распродажа на рынке с майского пика уже на -20% представляет интересные возможности для инвестиций под перспективу, но среднесрочная слабость рынка должна учитываться именно активными трейдерами — паттерна на вход в лонг пока нет: может будет позже и/или даже ниже.Сильнее рынка из состава индекса — акции золотодобытчика Полюса (+1%), что неудивительно. Само золото обновило исторические максимумы, унция дороже $2500, курс акций и следует за динамикой базового актива. Технический ориентир на ближайшие сессии — 13 000 руб., а фундаментально акции корпорации Полюс оцениваются нами в 17 000 руб.Слабее индекса — акции производителя пиломатериалов Сегежа (-3,8%). Компания закредитована, а ставки растут. На рынке могут опасаться допэмиссии. Технически бумаги обновили исторические минимумы, риск падения на круглые 2 руб. сохраняется.Рубль после недельной встряски стабилизируется. Доллар ниже 89, евро падает под 98. А юань на верхней границе летнего боковика, пара CNY/RUB чуть выше 12,1, но к началу осени может быть очередной нырок под 12.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, биржевые торги
Мнения аналитиков, Мосбиржа, биржевые торги
11:08 19.08.2024 (обновлено: 11:14 19.08.2024)
 

Индекс Мосбиржи под риском

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На фоне жесткой линии ЦБ по ставкам и сложной геополитики биржевой сентимент в акциях все еще подавленный. Индекс Мосбиржи вновь упал на годовые минимумы. Приближается дно в области 2800 п., и, если вдруг не удастся здесь удержаться, но повысится риск временного маневра к поддержке в области 2710–2660 п., это будет еще до -5%. В общем масштабная распродажа на рынке с майского пика уже на -20% представляет интересные возможности для инвестиций под перспективу, но среднесрочная слабость рынка должна учитываться именно активными трейдерами — паттерна на вход в лонг пока нет: может будет позже и/или даже ниже.
Сильнее рынка из состава индекса — акции золотодобытчика Полюса (+1%), что неудивительно. Само золото обновило исторические максимумы, унция дороже $2500, курс акций и следует за динамикой базового актива. Технический ориентир на ближайшие сессии — 13 000 руб., а фундаментально акции корпорации Полюс оцениваются нами в 17 000 руб.
Слабее индекса — акции производителя пиломатериалов Сегежа (-3,8%). Компания закредитована, а ставки растут. На рынке могут опасаться допэмиссии. Технически бумаги обновили исторические минимумы, риск падения на круглые 2 руб. сохраняется.
Рубль после недельной встряски стабилизируется. Доллар ниже 89, евро падает под 98. А юань на верхней границе летнего боковика, пара CNY/RUB чуть выше 12,1, но к началу осени может быть очередной нырок под 12.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМосбиржабиржевые торги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала