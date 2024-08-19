Индекс Мосбиржи под риском

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На фоне жесткой линии ЦБ по ставкам и сложной геополитики биржевой сентимент в акциях все еще подавленный. Индекс Мосбиржи вновь упал на годовые минимумы. Приближается дно в области 2800 п., и, если вдруг не удастся здесь удержаться, но повысится риск временного маневра к поддержке в области 2710–2660 п., это будет еще до -5%. В общем масштабная распродажа на рынке с майского пика уже на -20% представляет интересные возможности для инвестиций под перспективу, но среднесрочная слабость рынка должна учитываться именно активными трейдерами — паттерна на вход в лонг пока нет: может будет позже и/или даже ниже.Сильнее рынка из состава индекса — акции золотодобытчика Полюса (+1%), что неудивительно. Само золото обновило исторические максимумы, унция дороже $2500, курс акций и следует за динамикой базового актива. Технический ориентир на ближайшие сессии — 13 000 руб., а фундаментально акции корпорации Полюс оцениваются нами в 17 000 руб.Слабее индекса — акции производителя пиломатериалов Сегежа (-3,8%). Компания закредитована, а ставки растут. На рынке могут опасаться допэмиссии. Технически бумаги обновили исторические минимумы, риск падения на круглые 2 руб. сохраняется.Рубль после недельной встряски стабилизируется. Доллар ниже 89, евро падает под 98. А юань на верхней границе летнего боковика, пара CNY/RUB чуть выше 12,1, но к началу осени может быть очередной нырок под 12.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На фоне жесткой линии ЦБ по ставкам и сложной геополитики биржевой сентимент в акциях все еще подавленный. Индекс Мосбиржи вновь упал на годовые минимумы. Приближается дно в области 2800 п., и, если вдруг не удастся здесь удержаться, но повысится риск временного маневра к поддержке в области 2710–2660 п., это будет еще до -5%. В общем масштабная распродажа на рынке с майского пика уже на -20% представляет интересные возможности для инвестиций под перспективу, но среднесрочная слабость рынка должна учитываться именно активными трейдерами — паттерна на вход в лонг пока нет: может будет позже и/или даже ниже.
Сильнее рынка из состава индекса — акции золотодобытчика Полюса (+1%), что неудивительно. Само золото обновило исторические максимумы, унция дороже $2500, курс акций и следует за динамикой базового актива. Технический ориентир на ближайшие сессии — 13 000 руб., а фундаментально акции корпорации Полюс оцениваются нами в 17 000 руб.
Слабее индекса — акции производителя пиломатериалов Сегежа (-3,8%). Компания закредитована, а ставки растут. На рынке могут опасаться допэмиссии. Технически бумаги обновили исторические минимумы, риск падения на круглые 2 руб. сохраняется.
Рубль после недельной встряски стабилизируется. Доллар ниже 89, евро падает под 98. А юань на верхней границе летнего боковика, пара CNY/RUB чуть выше 12,1, но к началу осени может быть очередной нырок под 12.
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