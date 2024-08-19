https://1prime.ru/20240819/smi-850967675.html

Названа наиболее интересующая американские СМИ тема перед выборами

Названа наиболее интересующая американские СМИ тема перед выборами - 19.08.2024, ПРАЙМ

Названа наиболее интересующая американские СМИ тема перед выборами

Больше всего американские СМИ в преддверии выборов президента интересует тема инфляции и возможной рецессии, в тройке самых упоминаемых проблем – мигранты и... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T07:37+0300

2024-08-19T07:37+0300

2024-08-19T07:37+0300

экономика

сша

инфляция в сша

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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Больше всего американские СМИ в преддверии выборов президента интересует тема инфляции и возможной рецессии, в тройке самых упоминаемых проблем – мигранты и право на аборты, при этом об ограничениях на прерывание беременности в этом году пишут гораздо чаще, как и о проблемах в экономике, свидетельствуют подсчеты РИА Новости. Инфляция и проблемы в экономике до августа этого года упомянуты в СМИ почти 37 тысяч раз. В прошлые выборные годы эта тема также интересовала американские медиа больше других: в 2016 году о ней писали почти 25 тысяч раз, в 2020-м - 19,5 тысяч. Следующее по упоминаниям – право на аборты (более 3 тысяч материалов в этом году) и ситуация с мигрантами и проблемы на границе (более 2,9 тысячи). В прошлый выборный год - 2020 - у этих тем было всего несколько сотен упоминаний. Порядка 1,2 тысячи раз в 2024 году СМИ США сообщали о проблеме внешнего долга - реже, чем в 2016 и 2012 годах (порядка 1,5 тысяч и 2,8 тысячи соответственно). Порядка 2 тысячи раз в СМИ в этом году встречаются сообщения о проблемах изменения климата. При этом проблема инфляции не освещалась в СМИ так часто в 2020 году, когда заканчивался президентский срок Дональда Трампа - тогда об этом написали порядка 19,5 тысяч раз. Это наименьшее количество упоминаний с 2008 года - перед первым сроком Барака Обамы и после его второго срока на эту тему в среднем писали около 25 тысяч раз. Проблему внешнего долга наиболее активно освещали в 2012 году - порядка 2,8 тысячи упоминаний, а в 2020-м - почти в четыре раза меньше. Тема абортов в этом году в публикациях СМИ стоит острее: к примеру, в 2020-м о ней вышло 642 публикации, в 2016-м - 885, в 2012-м - 402. Причина, вероятно, в решении Верховного суда США, отказавшегося от действовавшего с 1973 года подхода о том, что право на аборт предусмотрено конституцией. Проблема нелегалов не освещалась в СМИ так активно, когда заканчивался президентский срок Трампа: в 2020 году об этом написали 634 раза, а вот в 2016-м, когда Трамп боролся за пост с Хилари Клинтон и заканчивался второй срок Обамы, - 1637 раз. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 декабря выборных годов (до августа в 2024-м). При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и госСМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.

https://1prime.ru/20240818/ssha-850959526.html

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сша, инфляция в сша