https://1prime.ru/20240819/syrskiy-850976495.html

В Крыму указали на связь Сырского с Вашингтоном

В Крыму указали на связь Сырского с Вашингтоном - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Крыму указали на связь Сырского с Вашингтоном

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский исполняет приказы, которые дает ему Вашингтон, заявил депутат Государственной Думы, член комитета по | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:39+0300

2024-08-19T12:39+0300

2024-08-19T12:39+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский исполняет приказы, которые дает ему Вашингтон, заявил депутат Государственной Думы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он добавил, что это также касается нападения на Курскую область, которое было совершено по указке США."Все эти разговоры о терзаниях и мотивах военного преступника Сырского по нападению на Курскую область - откровенное вранье. Даже совершенно наивный человек понимает, что главнокомандующий ВСУ Сырский находится в роли обычного бригадного генерала армии США, усердно выполняя поручения и приказы, спускаемые из Вашингтона", - сказал РИА Новости парламентарий.Ранее издание Economist писало, что Сырского планировали уволить до нападения ВСУ на российскую территорию. Отмечалось, что главком даже не был посвящен в план вторжения в Курскую область. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского, Михаил Подоляк, высказывался о ситуации с провокацией, связанной с попыткой ВСУ прорваться на российскую территорию. Он утверждал, что если ситуация будет развиваться не по плану России, это может улучшить позиции Киева на будущих переговорах с Москвой. В Государственной Думе эти слова назвали проявлением психоза.

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