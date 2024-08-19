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Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ
Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ - 19.08.2024, ПРАЙМ
Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ
Власти Британии все еще обсуждают возможность разрешение Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow для атак на российскую территорию, пишет издание inews... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:34+0300
2024-08-19T11:34+0300
вооружения
россия
украина
великобритания
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Британии все еще обсуждают возможность разрешение Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow для атак на российскую территорию, пишет издание inews со ссылкой на источники. Собеседники издания также опровергли информацию о том, что Вашингтон не разрешает Лондону предоставить такое разрешению Киеву. Один из чиновников даже заявил, что к распространению таких данных причастна Россия. При этом издание уточняет, что выянсить, получила ли Украина разрешение использовать Storm Shadow для ударов, получится лишь после первого применения этих ракет по России.Ранее 6 августа украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.Как позднее заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер, украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области.
https://1prime.ru/20240816/vsu-850928154.html
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россия, украина, великобритания
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:34 19.08.2024
 
Великобритания может разрешить Украине использовать Storm Shadow, пишут СМИ

inews: Лондон рассматривает возможность разрешить Киеву бить Storm Shadow по РФ

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Власти Британии все еще обсуждают возможность разрешение Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow для атак на российскую территорию, пишет издание inews со ссылкой на источники.
Собеседники издания также опровергли информацию о том, что Вашингтон не разрешает Лондону предоставить такое разрешению Киеву. Один из чиновников даже заявил, что к распространению таких данных причастна Россия.
При этом издание уточняет, что выянсить, получила ли Украина разрешение использовать Storm Shadow для ударов, получится лишь после первого применения этих ракет по России.
Ранее 6 августа украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
Как позднее заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер, украинская армия скорее всего будет отброшена назад в ближайшие недели после наступления в Курской области.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
"В ближайшие недели". В ФРГ раскрыли, что ждет ВСУ после атаки под Курском
16 августа, 12:10
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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