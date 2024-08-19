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В МИД пообещали ответить на перехват Польшей российских ракет над Украиной

В МИД пообещали ответить на перехват Польшей российских ракет над Украиной - 19.08.2024, ПРАЙМ

В МИД пообещали ответить на перехват Польшей российских ракет над Украиной

Россия даст симметричный ответ на потенциальные попытки Польши перехватить российские ракеты, летящие над Украиной. Об этом заявил директор третьего... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T08:32+0300

2024-08-19T08:32+0300

2024-08-19T09:39+0300

вооружения

россия

польша

украина

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия даст симметричный ответ на потенциальные попытки Польши перехватить российские ракеты, летящие над Украиной. Об этом заявил директор третьего европейского департамента российского Министерства иностранных дел Олег Тяпкин.Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что польские власти обсуждают возможный перехват российских ракет над украинской территорией."Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной", - сказал российский политик в интервью РИА Новости. Тяпкин дополнил, что Москва не раз предупреждала о рисках, которые несет за собой прямое влияние государств-членов НАТО на украинких конфликт и участие в нем, в особенности на стороне Киева. По его словам, позиция России всем известна, поэтому никакого обсуждения на дипломатическом уровне с Польшей не ведется. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://1prime.ru/20240818/spetsoperatsiya-850965945.html

польша

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россия, польша, украина