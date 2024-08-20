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В Чехии раскрыли, на что потратят свою часть замороженных активов России - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В Чехии раскрыли, на что потратят свою часть замороженных активов России
В Чехии раскрыли, на что потратят свою часть замороженных активов России - 20.08.2024, ПРАЙМ
В Чехии раскрыли, на что потратят свою часть замороженных активов России
Чехия может тратить заблокированные в стране и других государствах Евросоюза российские активы на военную помощь Украине. Об этом 20 августа рассказали в... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:39+0300
2024-08-20T12:41+0300
россия
украина
чехия
ес
замороженные российские активы
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ПРАГА, 20 авг - ПРАЙМ. Чехия может тратить заблокированные в стране и других государствах Евросоюза российские активы на военную помощь Украине. Об этом 20 августа рассказали в пресс-службе чешского Минобороны.Ранее государства Европейского союза договорились тратить доходы от замороженных активов Банка России на нужны ВСУ. В совокупности объем изъятых средств составляет 1,4 миллиарда евро. Отмечается, что активы Центробанка России пойдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Киева. Как заявила глава Минобороны Яна Чернохова, она рада, что Чехия может принять участие в новой форме предоставления военной помощи Украине. По ее словам, в этом и лежит основа успеха так называемой "чешской инициативы". "Чешская инициатива" предполагает под собой идею закупить для Украины сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах. При этом сама Чехия считает себя посредником, так как согласовывает подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
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россия, украина, чехия, ес, замороженные российские активы
РОССИЯ, УКРАИНА, ЧЕХИЯ, ЕС, замороженные российские активы
12:39 20.08.2024 (обновлено: 12:41 20.08.2024)
 
В Чехии раскрыли, на что потратят свою часть замороженных активов России

Минобороны: Чехия сможет использовать замороженные средства Центробанка России

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ПРАГА, 20 авг - ПРАЙМ. Чехия может тратить заблокированные в стране и других государствах Евросоюза российские активы на военную помощь Украине. Об этом 20 августа рассказали в пресс-службе чешского Минобороны.
Ранее государства Европейского союза договорились тратить доходы от замороженных активов Банка России на нужны ВСУ. В совокупности объем изъятых средств составляет 1,4 миллиарда евро.
Отмечается, что активы Центробанка России пойдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Киева.
Как заявила глава Минобороны Яна Чернохова, она рада, что Чехия может принять участие в новой форме предоставления военной помощи Украине. По ее словам, в этом и лежит основа успеха так называемой "чешской инициативы".
"Чешская инициатива" предполагает под собой идею закупить для Украины сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах. При этом сама Чехия считает себя посредником, так как согласовывает подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок.
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