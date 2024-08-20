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Российские активы британской Raven Property могут взыскать в доход России

Российские активы британской Raven Property могут взыскать в доход России - 20.08.2024, ПРАЙМ

Российские активы британской Raven Property могут взыскать в доход России

Российские активы британской инвестиционной компании Raven Property Group Limited могут быть взысканы в доход России в случае, если суд признает... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:33+0300

2024-08-20T17:33+0300

2024-08-20T17:34+0300

россия

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Российские активы британской инвестиционной компании Raven Property Group Limited могут быть взысканы в доход России в случае, если суд признает недействительной сделку по их передаче местному менеджменту, следует из материалов иска Генеральной прокуратуры РФ. Ранее, согласно опубликованному определению инстанции, Арбитражный суд Москвы вернул Генеральной прокуратуре России иск, в котором она просила признать незаконной передачу британской инвесткомпанией Raven Property Group Limited, крупным владельцем складской недвижимости в России, своих российских активов местному менеджменту во главе с Игорем Богородовым. Уточнялось, что исковое заявление, поданное 14 августа, было возвращено в связи с неподсудностью спора арбитражному суду Москвы, так как судом, полномочным рассматривать это дело, является арбитражный суд Московской области. Из документа следует, что ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают Raven Property Group Limited, Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, Phoenix Property Group Limited, Игорь Богородов, имеющий также гражданство США, и Ярослав Шувалов. В числе третьих лиц значатся 18 компаний, ФАС РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". Как следует из материалов иска, бенефициары основанной в 2005 году на острове Гернси инвесткомпании Raven Property Group Limited решили монополизировать деятельность по оказанию услуг в транспортных терминалах России. Для этого они до 2020 года скупали российские предприятия, владеющие соответствующими ресурсами. После чего была создана группа компаний (ГК) "Рейвен Раша", в которую вошли 18 обществ различных форм собственности. Располагались они в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Московской области. При этом Raven Property Group Limited оформляла предприятия на офшорные структуры, в том числе на Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее – Prestino Investments Limited), на Phoenix Property Group Limited (ранее – Raven Russia Holdings Cyprus Limited) и на другие фирмы. Делалось это для вывода ГК из-под антимонопольного контроля, посчитали в надзорном ведомстве. Данные юрлица играли роль подставных организаций, поскольку хозяйственную деятельность не вели и выступали в роли номинальных держателей акций российских предприятий. Так Raven Property Group Limited незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети транспортных терминалов, расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры государства. В свою очередь ГК "Рейвен Раша" сейчас является технологическим комплексом по оказанию услуг в сфере хранения и транспортировки грузов. Указывается, что принадлежащие им транспортные терминалы интегрированы в автомагистрали (МКАД, транспортный коридор "Финляндия – Россия – Украина", трасса "Москва – Ростов-на-Дону"), объекты воздушного (аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Пулково"), морского (порт "Санкт-Петербург") и железнодорожного транспорта (Московская железная дорога). В 2022 году Raven Property Group Limited присоединилась к санкциям, введенным США, Великобританией и Евросоюзом в отношении России и отказалась вести экономическую деятельность в стране. В то же время в РФ были изданы президентские указы "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" и "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ". Оба документа вводили спецограничения экономического характера. Тем не менее, Raven Property Group Limited в обход принятых мер решила выводить доходы от стратегических предприятий за границу, указывается в документе. Так, зафиксирован перевод за рубеж финансовых активов более чем на 3 миллиарда рублей. Более того, в марте 2022 года компания формально изменила структуру владения ГК "Рейвен Раша", создав видимость перевода организации в дружественную для России юрисдикцию ОАЭ. Для этого 17 марта 2022 года была заключена притворная сделка между компанией, Богородовым и Шуваловым в редакции дополнительного соглашения от 6 мая того же года. Согласно ей, Богородов и Шувалов получали 92% и 8% соответственно акций Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited. Последствия такой "купли-продажи" позволили им получить 100-процентный контроль над российскими предприятиями, входящими в ГК "Рейвен Раша". В нарушение действующего законодательства, ФАС и правительственная комиссия о сделке не уведомлялись. В итоге, Генеральная прокуратура потребовала признать указанную сделку недействительной, а также "применить последствие недействительности (ничтожности) прикрываемой сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют истцы после заключения данной сделки. Raven Property Group в марте 2022 года объявила, что отказывается от своего российского бизнеса в пользу Prestino Investments, которой будет владеть и управлять российская группа менеджеров Raven во главе с Богородовым. Raven уточняла, что собирается сохранить экономическую долю в Raven Russia Cyprus Limited за счет существующих необеспеченных кредитов и привилегированных акций. Raven Property Group Limited была основана в 2005 году для инвестирования в складские комплексы класса А в России и для их сдачи в аренду российским и международным арендаторам. Инвестиционный портфель компании составляет около 1,9 миллиона квадратных метров складских помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Статья 169 Гражданского кодекса России предусматривает, что сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия. Так, в случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход РФ все полученное по такой сделке сторонами. А взыскание в доход государства полученного по сделкам, в результате которых был установлен контроль группы лиц с участием иностранного инвестора над стратегическим обществом, является правовым последствием недействительности ничтожных сделок, совершенных с целью обхода закона.

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