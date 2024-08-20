Поддержка пала: рынок несет потери

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи не удержался за принципиальные 2800 п. и по инерции вчера падал к 2763 п. Дневные потери рынка почти под 2%. Техническая слабость индекса обусловлена сильными негативными факторами — жесткая ДКП ЦБ и неопределенность на внешнем геополитическом контуре. Вероятность более глубокого погружения индекса повысилась: опорная область теперь ближе к 2700 п. Но долгосрочно это некритично — фундаментальный таргет индекса к 3800 п. на 12 мес. сохраняется, и покупать бумаги со скидками даже интереснее.Сильнее рынка — акции ТКС Холдинга (+2,1%). Сегодня ожидается отчетность корпорации за II квартал, прогнозируем рост показателей. Курс на бирже выше 2600 руб., а при прорыве вверх 2650 руб. может открыться пространство для локального маневра на 2800 руб. Фундаментальная оценка — 4800 руб.Слабее индекса — акции Мечела (-4,7%). Они, как обычно, быстрее рынка, а сейчас общий сентимент негативный, и бумаги идут вниз на опережение. Цена достигла минимумов с марта 2023 г. Поддержка 140 руб., а если еще ниже, то уже опорные 134 руб. по уровням сентября 2022 г.Рубль ослаб на 0,3%, 0,7% и 1% против юаня, доллара и евро. Но это по-прежнему границы летнего валютного боковика. До осени курсы, скорее всего, останутся примерно здесь. На будущей неделе состоится налоговый период для экспортеров, и это должно поддержать нацвалюту за счет повышенного объема предложения инвалюты на рынке.
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи не удержался за принципиальные 2800 п. и по инерции вчера падал к 2763 п. Дневные потери рынка почти под 2%. Техническая слабость индекса обусловлена сильными негативными факторами — жесткая ДКП ЦБ и неопределенность на внешнем геополитическом контуре. Вероятность более глубокого погружения индекса повысилась: опорная область теперь ближе к 2700 п. Но долгосрочно это некритично — фундаментальный таргет индекса к 3800 п. на 12 мес. сохраняется, и покупать бумаги со скидками даже интереснее.
Сильнее рынка — акции ТКС Холдинга (+2,1%). Сегодня ожидается отчетность корпорации за II квартал, прогнозируем рост показателей. Курс на бирже выше 2600 руб., а при прорыве вверх 2650 руб. может открыться пространство для локального маневра на 2800 руб. Фундаментальная оценка — 4800 руб.
Слабее индекса — акции Мечела (-4,7%). Они, как обычно, быстрее рынка, а сейчас общий сентимент негативный, и бумаги идут вниз на опережение. Цена достигла минимумов с марта 2023 г. Поддержка 140 руб., а если еще ниже, то уже опорные 134 руб. по уровням сентября 2022 г.
Рубль ослаб на 0,3%, 0,7% и 1% против юаня, доллара и евро. Но это по-прежнему границы летнего валютного боковика. До осени курсы, скорее всего, останутся примерно здесь. На будущей неделе состоится налоговый период для экспортеров, и это должно поддержать нацвалюту за счет повышенного объема предложения инвалюты на рынке.
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