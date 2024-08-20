https://1prime.ru/20240820/belousov-851014281.html

Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья

Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья - 20.08.2024, ПРАЙМ

Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:09+0300

2024-08-20T17:09+0300

2024-08-20T17:09+0300

политика

андрей белоусов

минобороны

минобороны рф

брянская область

белгородская область

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны. В министерстве за каждую задачу, поставленную Координационным советом, отвечает конкретный сотрудник. Он обязан решить проблему в течение суток. Белоусов добавил, что в случае если сотрудникам на своем уровне решить задачу не удается, то информация об этом передается главе МО лично, и он сам принимает необходимые меры.Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей.

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белгородская область

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