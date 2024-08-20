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Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья - 20.08.2024, ПРАЙМ
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:09+0300
2024-08-20T17:09+0300
политика
андрей белоусов
минобороны
минобороны рф
брянская область
белгородская область
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны. В министерстве за каждую задачу, поставленную Координационным советом, отвечает конкретный сотрудник. Он обязан решить проблему в течение суток. Белоусов добавил, что в случае если сотрудникам на своем уровне решить задачу не удается, то информация об этом передается главе МО лично, и он сам принимает необходимые меры.Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей.
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белгородская область
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андрей белоусов, минобороны, минобороны рф, брянская область, белгородская область
Политика, Андрей Белоусов, Минобороны, Минобороны РФ, Брянская область, Белгородская область
17:09 20.08.2024
 
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья

Белоусов заявил, что лично решает сложные задачи по военной безопасности приграничья

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабочий визит министра обороны РФ А. Белоусова в Казахстан
Рабочий визит министра обороны РФ А. Белоусова в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны.
В министерстве за каждую задачу, поставленную Координационным советом, отвечает конкретный сотрудник. Он обязан решить проблему в течение суток. Белоусов добавил, что в случае если сотрудникам на своем уровне решить задачу не удается, то информация об этом передается главе МО лично, и он сам принимает необходимые меры.
Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей.
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