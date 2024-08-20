https://1prime.ru/20240820/belousov-851014281.html
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья - 20.08.2024, ПРАЙМ
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:09+0300
2024-08-20T17:09+0300
2024-08-20T17:09+0300
политика
андрей белоусов
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны. В министерстве за каждую задачу, поставленную Координационным советом, отвечает конкретный сотрудник. Он обязан решить проблему в течение суток. Белоусов добавил, что в случае если сотрудникам на своем уровне решить задачу не удается, то информация об этом передается главе МО лично, и он сам принимает необходимые меры.Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей.
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андрей белоусов, минобороны, минобороны рф, брянская область, белгородская область
Политика, Андрей Белоусов, Минобороны, Минобороны РФ, Брянская область, Белгородская область
Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья
Белоусов заявил, что лично решает сложные задачи по военной безопасности приграничья
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что лично решает сложнейшие задачи по военной безопасности Курской, Брянской и Белгородской областей, сообщило Минобороны.
В министерстве за каждую задачу, поставленную Координационным советом, отвечает конкретный сотрудник. Он обязан решить проблему в течение суток. Белоусов добавил, что в случае если сотрудникам на своем уровне решить задачу не удается, то информация об этом передается главе МО лично, и он сам принимает необходимые меры.
Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий трех областей.
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