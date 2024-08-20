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"Незаживающая рана". Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане - 20.08.2024, ПРАЙМ
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"Незаживающая рана". Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
"Незаживающая рана". Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Незаживающая рана". Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане
Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти страны, заявил на встрече с "Матерями Беслана" глава государства Владимир Путин. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:11+0300
2024-08-20T17:26+0300
владимир путин
россия
северная осетия
теракт
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти страны, заявил на встрече с "Матерями Беслана" глава государства Владимир Путин. "У нас в народе, когда говорят такие слова "врагу не пожелаешь", но наш враг другой, он не такой, как мы", - сказал президент.По его словам, противники России руководствуются исключительно своими интересами, их не сдерживает ни мораль, ни нравственность. "Наш враг - он не такой как мы, хотя у него и голова, и руки...Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно", - отметил Путин.Ранее президент приехал в Северную Осетию и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер один города Беслана в 2004 году.
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владимир путин, россия, северная осетия, теракт
Владимир Путин, РОССИЯ, Северная Осетия, теракт
17:11 20.08.2024 (обновлено: 17:26 20.08.2024)
 
"Незаживающая рана". Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане

Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана в 2004 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания
Рабочая поездка президента Владимира Путина в республику Северная Осетия - Алания - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти страны, заявил на встрече с "Матерями Беслана" глава государства Владимир Путин.
"У нас в народе, когда говорят такие слова "врагу не пожелаешь", но наш враг другой, он не такой, как мы", - сказал президент.
По его словам, противники России руководствуются исключительно своими интересами, их не сдерживает ни мораль, ни нравственность. "Наш враг - он не такой как мы, хотя у него и голова, и руки...Мы вроде бы об этом знаем уже десятилетиями и веками, но привыкнуть к этому невозможно", - отметил Путин.
Ранее президент приехал в Северную Осетию и посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер один города Беслана в 2004 году.
 
Владимир ПутинРОССИЯСеверная Осетиятеракт
 
 
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