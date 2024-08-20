https://1prime.ru/20240820/bezrabotitsa-851004807.html
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах - 20.08.2024, ПРАЙМ
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах
Десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест. С начала 2024... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:44+0300
2024-08-20T12:44+0300
2024-08-20T12:44+0300
татьяна голикова
дорожная карта
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест. С начала 2024 года было открыто около 20 тысяч вакансий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "В повестке – мониторинг реализации дорожных карт, которые были приняты до 2030 года в десяти регионах с наибольшим уровнем безработицы… Во всех регионах достигнуто плановое значение показателя по созданию новых рабочих мест. Наибольшее число – в Республике Дагестан и Чеченской Республике", - следует из заявления.Секретариат также сообщил, что реализация дорожных карт во втором квартале текущего года характеризовалась достижением 75% показателей. Особое внимание уделяется также соответствию контрольных цифр приема по программам высшего и среднего профессионального образования кадровой потребности регионов. В аппарате уточнили, что в 8 регионах идет работа межведомственных комиссий по легализации теневого трудоустройства."Во всех десяти регионах наблюдается снижение уровня безработицы по сравнению с 2023 годом, хотя в некоторых из них показатели остаются на высоких уровнях", - подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20240820/svo-851004244.html
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татьяна голикова, дорожная карта
Татьяна Голикова, дорожная карта
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах
Голикова: регионы РФ с наибольшей безработицей выполнили план по созданию рабочих мест
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест. С начала 2024 года было открыто около 20 тысяч вакансий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"В повестке – мониторинг реализации дорожных карт, которые были приняты до 2030 года в десяти регионах с наибольшим уровнем безработицы… Во всех регионах достигнуто плановое значение показателя по созданию новых рабочих мест. Наибольшее число – в Республике Дагестан и Чеченской Республике", - следует из заявления.
Секретариат также сообщил, что реализация дорожных карт во втором квартале текущего года характеризовалась достижением 75% показателей. Особое внимание уделяется также соответствию контрольных цифр приема по программам высшего и среднего профессионального образования кадровой потребности регионов. В аппарате уточнили, что в 8 регионах идет работа межведомственных комиссий по легализации теневого трудоустройства.
"Во всех десяти регионах наблюдается снижение уровня безработицы по сравнению с 2023 годом, хотя в некоторых из них показатели остаются на высоких уровнях", - подчеркнули в ведомстве.
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО