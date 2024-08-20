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Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах - 20.08.2024, ПРАЙМ
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах
Десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест. С начала 2024... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:44+0300
2024-08-20T12:44+0300
татьяна голикова
дорожная карта
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест. С начала 2024 года было открыто около 20 тысяч вакансий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. "В повестке – мониторинг реализации дорожных карт, которые были приняты до 2030 года в десяти регионах с наибольшим уровнем безработицы… Во всех регионах достигнуто плановое значение показателя по созданию новых рабочих мест. Наибольшее число – в Республике Дагестан и Чеченской Республике", - следует из заявления.Секретариат также сообщил, что реализация дорожных карт во втором квартале текущего года характеризовалась достижением 75% показателей. Особое внимание уделяется также соответствию контрольных цифр приема по программам высшего и среднего профессионального образования кадровой потребности регионов. В аппарате уточнили, что в 8 регионах идет работа межведомственных комиссий по легализации теневого трудоустройства."Во всех десяти регионах наблюдается снижение уровня безработицы по сравнению с 2023 годом, хотя в некоторых из них показатели остаются на высоких уровнях", - подчеркнули в ведомстве.
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татьяна голикова, дорожная карта
Татьяна Голикова, дорожная карта
12:44 20.08.2024
 
Голикова отчиталась о результатах борьбы с безработицей в регионах

Голикова: регионы РФ с наибольшей безработицей выполнили план по созданию рабочих мест

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Десять российских регионов, в которых был зафиксирован максимальный уровень безработицы, успешно реализовали план по созданию новых рабочих мест. С начала 2024 года было открыто около 20 тысяч вакансий, рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"В повестке – мониторинг реализации дорожных карт, которые были приняты до 2030 года в десяти регионах с наибольшим уровнем безработицы… Во всех регионах достигнуто плановое значение показателя по созданию новых рабочих мест. Наибольшее число – в Республике Дагестан и Чеченской Республике", - следует из заявления.
Секретариат также сообщил, что реализация дорожных карт во втором квартале текущего года характеризовалась достижением 75% показателей. Особое внимание уделяется также соответствию контрольных цифр приема по программам высшего и среднего профессионального образования кадровой потребности регионов. В аппарате уточнили, что в 8 регионах идет работа межведомственных комиссий по легализации теневого трудоустройства.
"Во всех десяти регионах наблюдается снижение уровня безработицы по сравнению с 2023 годом, хотя в некоторых из них показатели остаются на высоких уровнях", - подчеркнули в ведомстве.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
В Госдуму внесли проект о дополнительных жилищных гарантиях участникам СВО
12:28
 
Татьяна Голиковадорожная карта
 
 
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