https://1prime.ru/20240820/birzha-850994210.html

Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO

Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO - 20.08.2024, ПРАЙМ

Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO

Московская биржа видит "вирусный эффект" первичного размещения акций (IPO) в России: за каждым первым эмитентом из новой индустрии может последовать еще до пяти | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:11+0300

2024-08-20T08:11+0300

2024-08-20T08:11+0300

экономика

ipo

мосбиржа

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московская биржа видит "вирусный эффект" первичного размещения акций (IPO) в России: за каждым первым эмитентом из новой индустрии может последовать еще до пяти компаний из этой же отрасли, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. "Интересно, что мы видим определённый "вирусный эффект" в появлении новых эмитентов. Когда группа "Позитив" вышла на рынок, следом состоялась серия IPO других IT-компаний. По моей грубой оценке, на каждого первого эмитента из новой индустрии мы можем увидеть до пяти новых компаний из этой отрасли", - сказала она. "Недавно на рынок вышла фармацевтическая компания "Промомед". Данный сектор у нас не так широко представлен на рынке, поэтому не исключено, что мы можем увидеть другие сделки в этом сегменте", - добавила Логинова. Полный текст интервью читайте в 10.00 мск на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20240819/mosbirzha-850977539.html

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ipo, мосбиржа