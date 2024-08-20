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"На вкус как настоящая курица". Блогер из Канады посетил "Ростикс" - 20.08.2024, ПРАЙМ
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"На вкус как настоящая курица". Блогер из Канады посетил "Ростикс"
"На вкус как настоящая курица". Блогер из Канады посетил "Ростикс" - 20.08.2024, ПРАЙМ
"На вкус как настоящая курица". Блогер из Канады посетил "Ростикс"
Канадский блогер и автор YouTube-канала KSquared отправился в ресторан быстрого питания "Ростикс", ставший аналогом американского KFC, где оценил качество блюд... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:53+0300
2024-08-20T17:53+0300
kfc
блогеры
ушедшие компании
россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Канадский блогер и автор YouTube-канала KSquared отправился в ресторан быстрого питания "Ростикс", ставший аналогом американского KFC, где оценил качество блюд и схожесть с ушедшим брендом.Блогер отметил широкий выбор предлагаемых опций заказа. Так, в меню можно найти практически все позиции ушедшего ресторана, а также аналоги напитков и соусов. Удивление у блогера вызвала и цена некоторых блюд, которая не превысила ста рублей.Пожалуй, главным сюрпризом российского ассортимента для туриста стал вкус мясных изделий, который, неожиданно для него, был похож на натуральное мясо. Он подчеркнул, что вкус российского мяса отличается от той же продукции в его родной стране. "Мне нравится вкус мяса в России, эта курица как будто совсем свежая, не знаю, как объяснить. Странно это говорить, но на вкус она как настоящая курица. Знаю, что в России продукты не подвергаются множественной обработке. Я сам против ГМО и всего такого", - заявил автор канала.Полный текст читайте на ИноСМИ
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kfc, блогеры, ушедшие компании, россия
KFC, блогеры, ушедшие компании, РОССИЯ
17:53 20.08.2024
 
"На вкус как настоящая курица". Блогер из Канады посетил "Ростикс"

Канадский блогер оценил замену ушедшего из России "KFC"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладелец KFC продаёт рестораны в России
Владелец KFC продаёт рестораны в России - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Канадский блогер и автор YouTube-канала KSquared отправился в ресторан быстрого питания "Ростикс", ставший аналогом американского KFC, где оценил качество блюд и схожесть с ушедшим брендом.
Блогер отметил широкий выбор предлагаемых опций заказа. Так, в меню можно найти практически все позиции ушедшего ресторана, а также аналоги напитков и соусов. Удивление у блогера вызвала и цена некоторых блюд, которая не превысила ста рублей.
Пожалуй, главным сюрпризом российского ассортимента для туриста стал вкус мясных изделий, который, неожиданно для него, был похож на натуральное мясо. Он подчеркнул, что вкус российского мяса отличается от той же продукции в его родной стране.
"Мне нравится вкус мяса в России, эта курица как будто совсем свежая, не знаю, как объяснить. Странно это говорить, но на вкус она как настоящая курица. Знаю, что в России продукты не подвергаются множественной обработке. Я сам против ГМО и всего такого", - заявил автор канала.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
"Скорее вернусь сюда, чем в Париж". Блогер из Канады восхитился Москвой
14 августа, 17:35
 
KFCблогерыушедшие компанииРОССИЯ
 
 
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