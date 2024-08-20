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Подразделение BMW в США отозвало более 720 тысяч машин - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Подразделение BMW в США отозвало более 720 тысяч машин
Подразделение BMW в США отозвало более 720 тысяч машин - 20.08.2024, ПРАЙМ
Подразделение BMW в США отозвало более 720 тысяч машин
Подразделение BMW, расположенное в США, отозвало более 720 тысяч автомобилекй в государстве из-за вероятности короткого замыкания. Об этом говорится в... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:19+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Подразделение BMW, расположенное в США, отозвало более 720 тысяч автомобилекй в государстве из-за вероятности короткого замыкания. Об этом говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Отмечается, что будут отозваны 720 796 машин ряда моделей 2012-2018 годов. Порядка 70 процентов от этих автомобилей составляют BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов).В NHTSA отметили, что проблема заключается в неверно загерметизированном электрическом разъеме на водяном насосе. Согласно сообщению, воздействие на него воды может спровоцировать короткое замыкание. Дилеры уже начали работу над устранением неполадок и заменой деталей.Ранее издание IT Home со ссылкой на Reuters сообщало, что более ста тысяч кроссоверов и седанов марки BMW будут отозваны в связи с повышенной опасностью возгорания двигателя.
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сша, bmw, авторынок рф
США, BMW, авторынок РФ
14:19 20.08.2024 (обновлено: 14:33 20.08.2024)
 
Подразделение BMW в США отозвало более 720 тысяч машин

NHTSA: BMW отзывает более 720 тыс машин в США из-за риска короткого замыкания

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип немецкого производителя автомобилей BMW.
Логотип немецкого производителя автомобилей BMW. - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Подразделение BMW, расположенное в США, отозвало более 720 тысяч автомобилекй в государстве из-за вероятности короткого замыкания. Об этом говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Отмечается, что будут отозваны 720 796 машин ряда моделей 2012-2018 годов. Порядка 70 процентов от этих автомобилей составляют BMW 3 Series Sedan 328i, 328xi (236,7 тысячи, 2012-2016 годов), BMW X3 sDrive28i, X3 xDrive28i (163,7 тысячи, 2013-2017 годов) и BMW 528i, 528i xDrive (110,1 тысячи, 2012-2016 годов).
В NHTSA отметили, что проблема заключается в неверно загерметизированном электрическом разъеме на водяном насосе. Согласно сообщению, воздействие на него воды может спровоцировать короткое замыкание.
Дилеры уже начали работу над устранением неполадок и заменой деталей.
Ранее издание IT Home со ссылкой на Reuters сообщало, что более ста тысяч кроссоверов и седанов марки BMW будут отозваны в связи с повышенной опасностью возгорания двигателя.
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