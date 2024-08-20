https://1prime.ru/20240820/boeing-850993623.html
Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х
Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х - 20.08.2024, ПРАЙМ
Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х
Компания Boeing сообщила, что приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T05:28+0300
2024-08-20T05:28+0300
2024-08-20T05:28+0300
boeing
авиация
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ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Компания Boeing сообщила, что приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем. "В ходе планового обслуживания мы обнаружили, что одна из деталей работает не должным образом. Наша команда меняет деталь и работает над анализом, тесты будут продолжены, когда мы будем готовы", - говорится в заявлении авиапроизводителя, которое цитирует издание Air Current. Тестовые полеты начались в июле, а поставки модели заказчикам запланированы на 2025 год.
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boeing, авиация
Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х
Boeing приостановил тестовые полеты самолета 777Х из-за технических проблем
ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Компания Boeing сообщила, что приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем.
"В ходе планового обслуживания мы обнаружили, что одна из деталей работает не должным образом. Наша команда меняет деталь и работает над анализом, тесты будут продолжены, когда мы будем готовы", - говорится в заявлении авиапроизводителя, которое цитирует издание Air Current.
Тестовые полеты начались в июле, а поставки модели заказчикам запланированы на 2025 год.
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