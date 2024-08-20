https://1prime.ru/20240820/boeing-850993623.html

Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х

Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х - 20.08.2024, ПРАЙМ

Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х

Компания Boeing сообщила, что приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T05:28+0300

2024-08-20T05:28+0300

2024-08-20T05:28+0300

boeing

авиация

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ВАШИНГТОН, 20 авг - ПРАЙМ. Компания Boeing сообщила, что приостановила тестовые полеты самолета модели 777Х после обнаружения технических проблем. "В ходе планового обслуживания мы обнаружили, что одна из деталей работает не должным образом. Наша команда меняет деталь и работает над анализом, тесты будут продолжены, когда мы будем готовы", - говорится в заявлении авиапроизводителя, которое цитирует издание Air Current. Тестовые полеты начались в июле, а поставки модели заказчикам запланированы на 2025 год.

https://1prime.ru/20240810/boeing--850795737.html

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boeing, авиация