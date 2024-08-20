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Компания Chery запатентовала новую марку в России

Компания Chery запатентовала новую марку в России - 20.08.2024, ПРАЙМ

Компания Chery запатентовала новую марку в России

Российское представительство китайского автомобильного бренда Chery оформило патент на новую марку Xtrim, сообщает Telegram-канал "Автопоток". | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:32+0300

2024-08-20T10:32+0300

2024-08-20T10:32+0300

chery

россия

авторынок рф

китайский автопром

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российское представительство китайского автомобильного бренда Chery оформило патент на новую марку Xtrim, сообщает Telegram-канал "Автопоток".Компания также запатентовала логотип продукции. Им стало название бренда в фирменном шрифте автомобильной марки Chery. Сообщается, что данную марку китайский производитель уже использует на иностранном автомобильном рынке - в Иране.Ранее стало известно, что в России появился новый китайский кроссовер Chery iCar 03, который компания может реализовать под брендом Jaecoo EJ6.

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chery, россия, авторынок рф, китайский автопром