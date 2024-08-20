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Компания Chery запатентовала новую марку в России
Компания Chery запатентовала новую марку в России - 20.08.2024, ПРАЙМ
Компания Chery запатентовала новую марку в России
Российское представительство китайского автомобильного бренда Chery оформило патент на новую марку Xtrim, сообщает Telegram-канал "Автопоток". | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:32+0300
2024-08-20T10:32+0300
2024-08-20T10:32+0300
chery
россия
авторынок рф
китайский автопром
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российское представительство китайского автомобильного бренда Chery оформило патент на новую марку Xtrim, сообщает Telegram-канал "Автопоток".Компания также запатентовала логотип продукции. Им стало название бренда в фирменном шрифте автомобильной марки Chery. Сообщается, что данную марку китайский производитель уже использует на иностранном автомобильном рынке - в Иране.Ранее стало известно, что в России появился новый китайский кроссовер Chery iCar 03, который компания может реализовать под брендом Jaecoo EJ6.
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chery, россия, авторынок рф, китайский автопром
Chery, РОССИЯ, авторынок РФ, китайский автопром
Компания Chery запатентовала новую марку в России
Российское представительство компании Chery запатентовало новый автобренд Xtrim