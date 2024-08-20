https://1prime.ru/20240820/briks-851012489.html
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС - 20.08.2024, ПРАЙМ
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T16:45+0300
2024-08-20T16:45+0300
2024-08-20T16:52+0300
политика
брикс
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/87/765528788_0:91:1500:935_1920x0_80_0_0_1fe1a8a694ac17dde7acf194e9be9df0.jpg
БАКУ, 20 авг — ПРАЙМ. Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850933597.html
https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850933597.html
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/87/765528788_66:0:1434:1026_1920x0_80_0_0_0774856dc753828ae89efc7bafc49ffc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, азербайджан
Политика, БРИКС, АЗЕРБАЙДЖАН
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
БАКУ, 20 авг — ПРАЙМ. Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.
Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.
Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.
Россия нарастила товарооборот со странами БРИКС, заявил Алиханов Россия нарастила товарооборот со странами БРИКС, заявил Алиханов
В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.
В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.
БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.