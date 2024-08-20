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Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС - 20.08.2024, ПРАЙМ
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T16:45+0300
2024-08-20T16:52+0300
политика
брикс
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БАКУ, 20 авг — ПРАЙМ. Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
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https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850933597.html
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брикс, азербайджан
Политика, БРИКС, АЗЕРБАЙДЖАН
16:45 20.08.2024 (обновлено: 16:52 20.08.2024)
 
Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БАКУ, 20 авг — ПРАЙМ. Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.
Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.
Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.
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В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.
В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.
БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
 
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