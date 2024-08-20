https://1prime.ru/20240820/briks-851012489.html

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС - 20.08.2024, ПРАЙМ

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T16:45+0300

2024-08-20T16:45+0300

2024-08-20T16:52+0300

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БАКУ, 20 авг — ПРАЙМ. Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС, сообщил журналистам начальник пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.Начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде подтвердил, что Азербайджан подал официальную заявку на присоединение к БРИКС.В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.В июле в Астане в рамках саммита ШОС приняли "Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и КНР". Китайская сторона выразила готовность принять Азербайджан в БРИКС.БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.БРИКС - межправительственная организация, созданная в 2006 году, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850933597.html

https://1prime.ru/20240816/tovarooborot-850933597.html

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