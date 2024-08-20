Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/chekhiya-850999227.html
В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию
В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ
В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию
В Чехии политики ополчились на Россию, внутренним врагом объявлен тот, кто не чернит русских, пишет издание Radio Universum. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:33+0300
2024-08-20T10:33+0300
чехия
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_30123bb42b33d7f3b1bc3fc7beca238e.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Чехии политики ополчились на Россию, внутренним врагом объявлен тот, кто не чернит русских, пишет издание Radio Universum.Как отмечается, враг создает алиби для властей и отвлекает внимание от проблем, которые они не могут решить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОдержимость конфронтацией является худшей из проблем, создаваемых политиками.В глобализованном мире конкуренция практически исчезла, остались горстка победителей, разделяющих рынок, пишет автор. Для олигархического слоя рост уровня жизни не является приоритетом, им нужно объяснить стагнацию или спад уровня жизни среднего класса.Удобный выход - вызвать ненависть к внешнему врагу и разделить граждан, спровоцировав социальную, классовую, этническую и поколенческую нетерпимость.Вражда с коллективным Западом служит аргументом для усмирения собственных олигархов, отмечается в статье.Что касается Китая, то для него западные санкции служат импульсом для технологического развития и повышения образованности.Властям при этом требуется настроить друг против друга, чтобы они не объединились против элит, правительства и верхушки, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240813/chekhiya-850859894.html
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/09/833500958_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4fc765a225a9d304f82bc29d310302cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, россия, ес
ЧЕХИЯ, РОССИЯ, ЕС
10:33 20.08.2024
 
В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию

RU: в Чехии политики сделали Россию "врагом", чтобы скрыть свою беспомощность

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Чехии политики ополчились на Россию, внутренним врагом объявлен тот, кто не чернит русских, пишет издание Radio Universum.
Как отмечается, враг создает алиби для властей и отвлекает внимание от проблем, которые они не могут решить.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Одержимость конфронтацией является худшей из проблем, создаваемых политиками.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Чехия, несмотря на санкции, нарастила импорт из России на 15 процентов
13 августа, 17:00
В глобализованном мире конкуренция практически исчезла, остались горстка победителей, разделяющих рынок, пишет автор. Для олигархического слоя рост уровня жизни не является приоритетом, им нужно объяснить стагнацию или спад уровня жизни среднего класса.
Удобный выход - вызвать ненависть к внешнему врагу и разделить граждан, спровоцировав социальную, классовую, этническую и поколенческую нетерпимость.
Вражда с коллективным Западом служит аргументом для усмирения собственных олигархов, отмечается в статье.
Что касается Китая, то для него западные санкции служат импульсом для технологического развития и повышения образованности.
Властям при этом требуется настроить друг против друга, чтобы они не объединились против элит, правительства и верхушки, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЧЕХИЯРОССИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала