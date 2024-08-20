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В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию

В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Чехии рассказали, почему политики ополчились на Россию

В Чехии политики ополчились на Россию, внутренним врагом объявлен тот, кто не чернит русских, пишет издание Radio Universum. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:33+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Чехии политики ополчились на Россию, внутренним врагом объявлен тот, кто не чернит русских, пишет издание Radio Universum.Как отмечается, враг создает алиби для властей и отвлекает внимание от проблем, которые они не могут решить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОдержимость конфронтацией является худшей из проблем, создаваемых политиками.В глобализованном мире конкуренция практически исчезла, остались горстка победителей, разделяющих рынок, пишет автор. Для олигархического слоя рост уровня жизни не является приоритетом, им нужно объяснить стагнацию или спад уровня жизни среднего класса.Удобный выход - вызвать ненависть к внешнему врагу и разделить граждан, спровоцировав социальную, классовую, этническую и поколенческую нетерпимость.Вражда с коллективным Западом служит аргументом для усмирения собственных олигархов, отмечается в статье.Что касается Китая, то для него западные санкции служат импульсом для технологического развития и повышения образованности.Властям при этом требуется настроить друг против друга, чтобы они не объединились против элит, правительства и верхушки, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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