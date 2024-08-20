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"ТКС Холдинг" рассмотрит вопрос дивидендов за прошедшие кварталы

"ТКС Холдинг" рассмотрит вопрос дивидендов за прошедшие кварталы - 20.08.2024, ПРАЙМ

"ТКС Холдинг" рассмотрит вопрос дивидендов за прошедшие кварталы

Совет директоров "ТКС Холдинга" (материнская компания Т-банка, бывшего "Тинькофф") рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за прошедшие кварталы до конца 2024... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:41+0300

2024-08-20T15:41+0300

2024-08-20T15:54+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "ТКС Холдинга" (материнская компания Т-банка, бывшего "Тинькофф") рассмотрит вопрос выплаты дивидендов за прошедшие кварталы до конца 2024 года, сообщил глава Т-Банка Станислав Близнюк в ходе конференц-звонка с инвесторами. "Мы ожидаем, что совет директоров ("ТКС Холдинга" - ред.) рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов за прошедшие кварталы уже до конца текущего года", - сказал Близнюк. "Вполне возможно, будем выплачивать более чем за один квартал уже по итогам трех кварталов. Точную сумму пока я вам не скажу", - добавил финансовый директор группы Илья Писемский."ТКС Холдинг" был создан при перерегистрации кипрской TCS Group на остров Русский. Предшественница холдинга TCS Group временно отказалась от выплаты дивидендов в марте 2021 года, ее дивидендная политика предусматривала распределение до 30% прибыли по МСФО за квартал. Во вторник "ТКС Холдинг", объявляя финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2024 года сообщил, что принял новую дивидендную политику, предполагающую выплату до 30% чистой прибыли за год. Группа отметила, что с учетом условий, обозначенных в дивидендной политике, будет стремиться объявлять дивиденды по результатам каждого квартала.

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россия, дивиденды