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Доллар дешевеет и к евро, и к иене второй день подряд

Доллар дешевеет и к евро, и к иене второй день подряд - 20.08.2024, ПРАЙМ

Доллар дешевеет и к евро, и к иене второй день подряд

Стоимость доллара продолжает снижение с начала недели по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T18:20+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара продолжает снижение с начала недели по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск курс евро к доллару растет до 1,1111 с уровня предыдущего закрытия в 1,1085 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшается до 145,62 иены со 146,57 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращается на 0,33%, до 101,55 пункта. По итогам понедельника американская валюта подешевела к евро на 0,5%, к иене - на 0,7%. Валютные трейдеры находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, 72% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора до 5-5,25%, в то время как 29% прогнозируют ее понижение до 4,75-5%. В связи с этим инвесторы будут оценивать протокол предыдущего заседания ФРС, он будет опубликован в эту среду. Кроме того, в пятницу в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле ожидается выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

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рынки, евро, доллар, иена