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В России начались продажи "параллельного" Ford Focus

В России начались продажи "параллельного" Ford Focus - 20.08.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи "параллельного" Ford Focus

На российском автомобильном рынке вновь появился легендарный Ford Focus в совершенно новом исполнении, рассказали в издании "Автоновости дня". | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:59+0300

2024-08-20T14:59+0300

2024-08-20T15:21+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке вновь появился легендарный Ford Focus в совершенно новом исполнении, рассказали в издании "Автоновости дня".Автомобиль выставлен на продажу в комплектации Titanium, которая включает обширную систему мультимедийного управления, климат- и круиз-контроля, парктроники, подогрев передних сидений и рулевого колеса, встроенные датчики уровня давления в шинах, шторки безопасности и многое другое.В переднеприводном "форде" установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost мощностью 150 л.с. и шестиступечатая автоматическая трансмиссия. Комфортную езду на любом типе дорог обеспечивает многорычажная подвеска FlexRide.Автомобиль можно приобрести у частного продавца по цене от 3 199 000 рублей.

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авторынок рф, ford