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В России начались продажи "параллельного" Ford Focus - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В России начались продажи "параллельного" Ford Focus
В России начались продажи "параллельного" Ford Focus - 20.08.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи "параллельного" Ford Focus
На российском автомобильном рынке вновь появился легендарный Ford Focus в совершенно новом исполнении, рассказали в издании "Автоновости дня". | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:59+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке вновь появился легендарный Ford Focus в совершенно новом исполнении, рассказали в издании "Автоновости дня".Автомобиль выставлен на продажу в комплектации Titanium, которая включает обширную систему мультимедийного управления, климат- и круиз-контроля, парктроники, подогрев передних сидений и рулевого колеса, встроенные датчики уровня давления в шинах, шторки безопасности и многое другое.В переднеприводном "форде" установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost мощностью 150 л.с. и шестиступечатая автоматическая трансмиссия. Комфортную езду на любом типе дорог обеспечивает многорычажная подвеска FlexRide.Автомобиль можно приобрести у частного продавца по цене от 3 199 000 рублей.
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авторынок рф, ford
авторынок РФ, Ford
14:59 20.08.2024 (обновлено: 15:21 20.08.2024)
 
В России начались продажи "параллельного" Ford Focus

Продажи "параллельного" Ford Focus возобновили в РФ по цене от 3,2 млн рублей

© РИА Новости . Вадим Жернов | Перейти в медиабанк%Работа завода Ford Sollers во Всеволожске
%Работа завода Ford Sollers во Всеволожске - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке вновь появился легендарный Ford Focus в совершенно новом исполнении, рассказали в издании "Автоновости дня".
Автомобиль выставлен на продажу в комплектации Titanium, которая включает обширную систему мультимедийного управления, климат- и круиз-контроля, парктроники, подогрев передних сидений и рулевого колеса, встроенные датчики уровня давления в шинах, шторки безопасности и многое другое.
В переднеприводном "форде" установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель EcoBoost мощностью 150 л.с. и шестиступечатая автоматическая трансмиссия. Комфортную езду на любом типе дорог обеспечивает многорычажная подвеска FlexRide.
Автомобиль можно приобрести у частного продавца по цене от 3 199 000 рублей.
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