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Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов - 20.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов
Минобороны Украины заявило, что в этом году потратило на покупку беспилотников 30 миллиардов гривен (около 728 миллионов долларов). | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:05+0300
2024-08-20T14:05+0300
2024-08-20T14:25+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минобороны Украины заявило, что в этом году потратило на покупку беспилотников 30 миллиардов гривен (около 728 миллионов долларов). "С начала 2024 года "Агентство оборонных закупок" минобороны закупило дронов на 30 миллиардов гривен…Всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "Мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. В ведомстве отметили, что 95% купленных дронов украинского производства. Ранее во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров страны выделил 582,3 миллиона долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
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украина, минобороны, дроны
УКРАИНА, Минобороны, дроны
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов
Минобороны Украины потратило 728 миллионов долларов на покупку БПЛА в 2024 году
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минобороны Украины заявило, что в этом году потратило на покупку беспилотников 30 миллиардов гривен (около 728 миллионов долларов).
"С начала 2024 года "Агентство оборонных закупок" минобороны закупило дронов на 30 миллиардов гривен…Всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "Мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
В ведомстве отметили, что 95% купленных дронов украинского производства.
Ранее во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров страны выделил 582,3 миллиона долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
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