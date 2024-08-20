Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/drony-851008054.html
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов - 20.08.2024, ПРАЙМ
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов
Минобороны Украины заявило, что в этом году потратило на покупку беспилотников 30 миллиардов гривен (около 728 миллионов долларов). | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:05+0300
2024-08-20T14:25+0300
украина
минобороны
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минобороны Украины заявило, что в этом году потратило на покупку беспилотников 30 миллиардов гривен (около 728 миллионов долларов). "С начала 2024 года "Агентство оборонных закупок" минобороны закупило дронов на 30 миллиардов гривен…Всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "Мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. В ведомстве отметили, что 95% купленных дронов украинского производства. Ранее во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров страны выделил 582,3 миллиона долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
https://1prime.ru/20240820/polozhenie-850997924.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, минобороны, дроны
УКРАИНА, Минобороны, дроны
14:05 20.08.2024 (обновлено: 14:25 20.08.2024)
 
Минобороны Украины закупило БПЛА на 728 миллионов долларов

Минобороны Украины потратило 728 миллионов долларов на покупку БПЛА в 2024 году

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Минобороны Украины заявило, что в этом году потратило на покупку беспилотников 30 миллиардов гривен (около 728 миллионов долларов).
"С начала 2024 года "Агентство оборонных закупок" минобороны закупило дронов на 30 миллиардов гривен…Всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "Мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
В ведомстве отметили, что 95% купленных дронов украинского производства.
Ранее во вторник премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров страны выделил 582,3 миллиона долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"Скудные ресурсы". В США сообщили об ухудшении положения ВСУ в ДНР
10:03
 
УКРАИНАМинобороныдроны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала