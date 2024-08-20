Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240820/eksport-851001666.html
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции - 20.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции
Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:20+0300
2024-08-20T11:21+0300
экономика
целлюлозная продукция
экспорт
курсовые пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/18/837471867_0:211:2899:1841_1920x0_80_0_0_ed2279a79aabc2ac4dfd294d515f6afe.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Постановление об этом подписано. До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера (упаковочной бумаги - ред.)", - говорится в сообщении правительства. Там также отметили, что "решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий". В кабмине напомнили, что курсовые экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
https://1prime.ru/20240820/tseny-851000678.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/18/837471867_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_10fe9c2f381f389b626a328d13bd5708.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
целлюлозная продукция, экспорт, курсовые пошлины
Экономика, целлюлозная продукция, экспорт, курсовые пошлины
11:20 20.08.2024 (обновлено: 11:21 20.08.2024)
 
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции

Кабмин РФ вывел из-под действия курсовых экспортных пошлин газетную и упаковочную бумагу

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗапуск производства офсетной бумаги на Туринском целлюлозно-бумажном заводе
Запуск производства офсетной бумаги на Туринском целлюлозно-бумажном заводе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Постановление об этом подписано. До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера (упаковочной бумаги - ред.)", - говорится в сообщении правительства.
Там также отметили, что "решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий".
В кабмине напомнили, что курсовые экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
Продажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону. - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала цены более чем на 40 групп товаров
11:04
 
Экономикацеллюлозная продукцияэкспорткурсовые пошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала