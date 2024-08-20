https://1prime.ru/20240820/eksport-851001666.html
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции - 20.08.2024, ПРАЙМ
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции
Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:20+0300
2024-08-20T11:20+0300
2024-08-20T11:21+0300
экономика
целлюлозная продукция
экспорт
курсовые пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/18/837471867_0:211:2899:1841_1920x0_80_0_0_ed2279a79aabc2ac4dfd294d515f6afe.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Постановление об этом подписано. До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера (упаковочной бумаги - ред.)", - говорится в сообщении правительства. Там также отметили, что "решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий". В кабмине напомнили, что курсовые экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
https://1prime.ru/20240820/tseny-851000678.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83747/18/837471867_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_10fe9c2f381f389b626a328d13bd5708.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
целлюлозная продукция, экспорт, курсовые пошлины
Экономика, целлюлозная продукция, экспорт, курсовые пошлины
Кабмин упростил экспорт отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции
Кабмин РФ вывел из-под действия курсовых экспортных пошлин газетную и упаковочную бумагу
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство России вывело из-под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды целлюлозно-бумажной продукции, в частности, газетную и упаковочную бумагу, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение о временном выведении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов целлюлозно-бумажной продукции. Постановление об этом подписано. До 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении газетной бумаги и интерлайнера (упаковочной бумаги - ред.)", - говорится в сообщении правительства.
Там также отметили, что "решение позволит сохранить уровень рентабельности предприятий".
В кабмине напомнили, что курсовые экспортные пошлины в отношении ряда товаров действуют с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
"М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала цены более чем на 40 групп товаров