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В ВТБ рассказали о резком росте спроса на электромобили в России

В ВТБ рассказали о резком росте спроса на электромобили в России - 20.08.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о резком росте спроса на электромобили в России

Продажи новых электромобилей в РФ по итогам января-июля 2024 года выросли вдвое в годовом выражении и составили свыше 11,7 тысячи штук, доля электрокаров в... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:10+0300

2024-08-20T10:10+0300

2024-08-20T10:11+0300

электромобили

втб

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в РФ по итогам января-июля 2024 года выросли вдвое в годовом выражении и составили свыше 11,7 тысячи штук, доля электрокаров в продажах новых авто в РФ увеличилась в этом периоде до 1,4%, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на исследование экспертов банков ВТБ, "Открытие" и компании "Автомаркетолог". "В целом по России продажи новых электромобилей по итогам семи месяцев составили более 11,7 тысячи штук, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат", - говорится в сообщении пресс-службы. "Несмотря на заметный рост продаж электромобилей, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка. По итогам семи месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых авто в России. Эта доля немного выросла относительно аналогичного периода прошлого года, когда она составляла 1,1% от всех проданных авто", - приводится в сообщении комментарий исполнительного директора "Автомаркетолога" Татьяны Акимовой. Пресс-служба на основе данных регистраций новых машин в ГИБДД, отмечает, что в региональном разрезе лидерами по числу продаж электрокаров на тысячу жителей стали Москва и Калининградская область. В абсолютном выражении первое место по продажам электрокаров также занимает столица. По итогам января-июля в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. На втором месте с заметным отрывом находится Московская область (867 автомобилей). Третий результат показывает Санкт-Петербург, жители которого приобрели за данный период 707 электромобилей. В пятерку самых крупных рынков сбыта новых электрокаров входят также Краснодарский край (705 авто) и Калининградская область (391 машина). Лидерскую позицию в сегменте занимает Zeekr - бренд, который официально не представлен на российском рынке и поставляется по каналам параллельного импорта. В январе-июле россияне приобрели около 5 тысяч электромобилей Zeekr против 448 машин за аналогичный период прошлого года. Второе место у российского бренда Evolute, показавшего небольшой спад продаж к 2023 году - с 1034 до 883 штук соответственно. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее - 1116 машин). Четвертым стал "Москвич", показавший рост год к году со 176 до 789 авто. Замыкает топ-5 марок американский бренд Tesla: за 7 месяцев продано 534 новых "Теслы" против 760, реализованных годом ранее. По словам вице-президента, начальника партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, которые приводит пресс-служба, модельный ряд электрокаров расширяется, а в первой десятке большую представленность имеют китайские автопроизводители: 4 бренда из 10 - это марки из КНР. На долю российских электрокаров, по его словам, приходится 14% от всех проданных за 7 месяцев.

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электромобили, втб, россия