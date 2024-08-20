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Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК

Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК - 20.08.2024, ПРАЙМ

Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК

Вторжение украинской армии в Курскую область не скажется на процессе вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщается в заявлении представителя... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:11+0300

2024-08-20T15:11+0300

2024-08-20T15:11+0300

украина

ес

членство украины в ес

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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - ПРАЙМ. Вторжение украинской армии в Курскую область не скажется на процессе вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщается в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы Петер Стано. "Украина имеет право защищать себя, это никак не влияет на процесс по вступлению в ЕС", - сказал европейский политик в ходе брифинга в Брюсселе.Европейский союз летом 2022 года предоставил Украине статус государства-кандидата на членство в объединении. В самом ЕС не раз высказывались, что подобная мера служит лишь символической поддрежкой Киева в его конфликте в Москвой.

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украина, ес, членство украины в ес