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Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону страны

Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону страны - 20.08.2024, ПРАЙМ

Премьер Эстонии заявил о необходимости увеличить расходы на оборону страны

Эстония должна предпринять "более масштабные шаги" для обеспечения безопасности, увеличив расходы на оборону, заявил премьер-министр страны Кристен Михал, его... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T18:32+0300

2024-08-20T18:32+0300

2024-08-20T18:33+0300

вооружения

эстония

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расходы

расходы на оборону

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Эстония должна предпринять "более масштабные шаги" для обеспечения безопасности, увеличив расходы на оборону, заявил премьер-министр страны Кристен Михал, его слова приводит издание Postimees. Эстонский премьер по случаю Дня восстановления независимости Эстонии заявил, что когда украинцы борются за свою и европейскую свободу, мы должны принять более масштабные меры для обеспечения нашей безопасности: увеличить расходы на оборону, приобрести технику и полигон, охранять границу и обеспечить уверенность народа в выживании страны..По словам политика, обеспечение безопасности требует значительных затрат. Однако он утверждает, что безопасность и уверенность в том, что страна независима и защищена, — это всё, что нужно Эстонии для роста и развития. Он подчёркивает, что именно это Эстония должна создать.Пять лет назад Латвия, граничащая с Литвой, начала возводить укрепления на границе с Россией и Белоруссией. В частности, там появились противотанковые рвы. Планируется, что на строительство будет потрачено 303 миллиона евро. По сообщениям западных СМИ, Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейскому Союзу с просьбой выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость этого проекта оценивается в 2,5 миллиарда евро.

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