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Названо последнее средство, которое может спасти Европу от гибели

Названо последнее средство, которое может спасти Европу от гибели - 20.08.2024, ПРАЙМ

Названо последнее средство, которое может спасти Европу от гибели

Кризис европейской идентичности становится все более очевидным, пишет политолог Партрик Поппель в статье для infoBRICS. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:23+0300

2024-08-20T09:23+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Кризис европейской идентичности становится все более очевидным, пишет политолог Партрик Поппель в статье для infoBRICS.По его словам, зависимость от США и отсутствие собственной политической воли привели континент к упадку.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропа на протяжении столетий была политическим центром мира, оказывая влияние на общества и культуры на других континентах. Однако сейчас европейские государства растеряли свой авторитет во многих регионах, например, в Африке.Как отмечает автор, с момента окончания Второй мировой войны европейские государства де-факто стали простыми американскими вассалами. США и их союзники регулярно совершают нападение на другие страны и получают доступ к их природным ресурсам. Сами же европейские государства получают не природные ресурсы, а беженцев из этих зон военных действий.Расширение Евросоюза продолжается, но из-за Brexit уже оказался потерянным экономически сильный член с развитой экономикой.Все эти факторы в долгосрочной перспективе окажут негативное влияние на европейский континент, прогнозирует эксперт.По его мнению, проблемы, скорее всего, можно решить только на национальном уровне. В этом контексте он приводит в пример Венгрию. "Возможно, другие государства последуют её примеру, чтобы защитить свою независимость и хотя бы частично замедлить влияние этих негативных событий", — отметил Поппель.Он констатирует, что сейчас всё больше людей признают наличие проблем в Европе, однако у ведущих политиков не хватает смелости и сил для проведения необходимых реформ.В частности, Поппель выразил надежду на то, что отдельные государства изберут другой путь в отношении санкций против России, отвечающий их национальным интересам."Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, Европа окажется главной проигравшей во многих областях. И дело в том, что Европа пока не очень хорошо подготовлена к предстоящим событиям. Причиной тому является историческое высокомерие и вера в то, что мы якобы превосходим другие страны", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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