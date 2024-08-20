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Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась - 20.08.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:04+0300
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экономика
инфляция
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с первоначальной оценкой.
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инфляция
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,6%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с первоначальной оценкой.