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Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась - 20.08.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:04+0300
2024-08-20T12:04+0300
экономика
инфляция
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Показатель совпал с первоначальной оценкой.
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инфляция
Экономика, инфляция
12:04 20.08.2024
 
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась

Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам июля ускорилась до 2,6%

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июля ускорилась до 2,6% с 2,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с первоначальной оценкой.
 
Экономикаинфляция
 
 
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