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Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак

Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак - 20.08.2024, ПРАЙМ

Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак

В Москве арестовали научного сотрудника, устраивавшего DDoS-атаки на объекты критически важной инфраструктуры в России. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:28+0300

2024-08-20T17:28+0300

2024-08-20T17:45+0300

россия

фсб

ddos-атаки

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Москве арестовали научного сотрудника, устраивавшего DDoS-атаки на объекты критически важной инфраструктуры в России. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России.В ведомстве также заявили, что фигурант преступления проводил кибератаки по указанию украинских специальных служб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").Как предполагает следствие, фигурант взаимодействовал с украинскими специальными службами, по их просьбе после начала специальной военной операции устраивал DDoS-атаки и собирал информацию о военнослужащих и военной технике.Сообщается, что задержанный мужчина дал признательные показания.

https://1prime.ru/20240708/kiberataka-849899297.html

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россия, фсб, ddos-атаки