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Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак
Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак - 20.08.2024, ПРАЙМ
Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак
В Москве арестовали научного сотрудника, устраивавшего DDoS-атаки на объекты критически важной инфраструктуры в России. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:28+0300
2024-08-20T17:45+0300
россия
фсб
ddos-атаки
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Москве арестовали научного сотрудника, устраивавшего DDoS-атаки на объекты критически важной инфраструктуры в России. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России.В ведомстве также заявили, что фигурант преступления проводил кибератаки по указанию украинских специальных служб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").Как предполагает следствие, фигурант взаимодействовал с украинскими специальными службами, по их просьбе после начала специальной военной операции устраивал DDoS-атаки и собирал информацию о военнослужащих и военной технике.Сообщается, что задержанный мужчина дал признательные показания.
https://1prime.ru/20240708/kiberataka-849899297.html
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россия, фсб, ddos-атаки
РОССИЯ, ФСБ, DDos-атаки
17:28 20.08.2024 (обновлено: 17:45 20.08.2024)
 
Научного сотрудника в Москве обвинили в организации DDoS-атак

ФСБ: дело о госизмене возбудили в отношении научного сотрудника в Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В Москве арестовали научного сотрудника, устраивавшего DDoS-атаки на объекты критически важной инфраструктуры в России. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ России.
В ведомстве также заявили, что фигурант преступления проводил кибератаки по указанию украинских специальных служб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").
Как предполагает следствие, фигурант взаимодействовал с украинскими специальными службами, по их просьбе после начала специальной военной операции устраивал DDoS-атаки и собирал информацию о военнослужащих и военной технике.
Сообщается, что задержанный мужчина дал признательные показания.
Лаборатория Касперского в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
"Лаборатория Касперского" выявила целевую кибератаку на госструктуры России
8 июля, 08:48
 
РОССИЯФСБDDos-атаки
 
 
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