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Европа снова раньше срока заполнила свои подземные газохранилища
Европа снова раньше срока заполнила свои подземные газохранилища - 20.08.2024, ПРАЙМ
Европа снова раньше срока заполнила свои подземные газохранилища
Европейские страны заполнили свои подземные газохранилища почти на 90 процентов, но все еще отстают от рекорда 2023 года. Об этом говорят данные оператора Gas... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:04+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные газохранилища почти на 90 процентов, но все еще отстают от рекорда 2023 года. Об этом говорят данные оператора Gas Infrastructure Europe (GIE).Отмечается, что европейские государства снова заполнили ПХГ раньше срока и уже привысили целевую отметку. Для подготовки к отопительному сезону ЕС следует заполнять газохранилища на 90 процентов к 1 ноября.Несмотря на то, что потребление газа в Европе стабильно снижается, грядущая зима может стать более "затратно" для европейцев, так как обещает быть холоднее прошлой. Ранее оператор хранения газа Gas Storage Poland сообщал, что Польша заполнила свои ПХГ уже на 95 процентов. По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 35 556,2 ГВт.ч, что составляет 95% от всей мощности хранилищ.
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европа, газ, отопительный сезон
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, отопительный сезон
Европа снова раньше срока заполнила свои подземные газохранилища
Запасы газа в подземных хранилищах Европы приблизились к 90%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейские страны заполнили свои подземные газохранилища почти на 90 процентов, но все еще отстают от рекорда 2023 года. Об этом говорят данные оператора Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отмечается, что европейские государства снова заполнили ПХГ раньше срока и уже привысили целевую отметку. Для подготовки к отопительному сезону ЕС следует заполнять газохранилища на 90 процентов к 1 ноября.
Несмотря на то, что потребление газа в Европе стабильно снижается, грядущая зима может стать более "затратно" для европейцев, так как обещает быть холоднее прошлой.
Ранее оператор хранения газа Gas Storage Poland сообщал, что Польша заполнила свои ПХГ уже на 95 процентов. По данным оператора, по состоянию на конец минувших суток запасы газа в польских подземных хранилищах составляют 35 556,2 ГВт.ч, что составляет 95% от всей мощности хранилищ.
В Польше оценили готовность страны к отопительному сезону