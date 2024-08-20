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"Чайное ситечко". Украина высветила проблемы в немецкой экономике

"Чайное ситечко". Украина высветила проблемы в немецкой экономике - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Чайное ситечко". Украина высветила проблемы в немецкой экономике

Сокращение помощи Украине является симптомом серьезных проблем в немецкой экономике, пишет Арнольд Шёльцель для издания Junge Welt. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:47+0300

2024-08-20T11:47+0300

2024-08-20T11:47+0300

экономика

германия

украина

ес

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Сокращение помощи Украине является симптомом серьезных проблем в немецкой экономике, пишет Арнольд Шёльцель для издания Junge Welt.Бюджет на 2025 год предполагает сокращение расходов. Проблема заключается в политиках, наносящих удары по экономическим основам государства, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ этих условиях Германия будет менее охотно удовлетворять потребность Киева в финансировании и вооружениях.Выходом из положения видится конфискация российских активов. Решение о краже российских денег было принято еще в июне, а СДПГ уже высказывалась за конвертацию замороженных средств.Министерство финансов ФРГ готово рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных средств Киеву в краткосрочной перспективе.Проект федерального бюджета указывает на серьезные проблемы в экономике Германии, отмечает Шёльцель."Такой проект бюджета эквивалентен нажатию на стоп-кран. Финансирование для Киева – это крохи, из бюджета убрали даже статьи стоимостью в несколько миллиардов евро – при общей сумме более чем в 480 миллиардов", — говорится в статье.Экономия связана не только с "долговым тормозом", но и с политическим курсом, реализуемым под эмблемой "поворота", а эта политика сводится к экономическому самоуничтожению, указывается в публикации."Манипуляции с федеральным бюджетом не решат ни одну из нынешних проблем: если только волну от надвигающегося цунами не удастся вычерпать чайными ситечками", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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