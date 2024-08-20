https://1prime.ru/20240820/gosdolg-850993374.html

Названы страны-лидеры по росту трат на обслуживание госдолга на человека

Названы страны-лидеры по росту трат на обслуживание госдолга на человека - 20.08.2024, ПРАЙМ

Названы страны-лидеры по росту трат на обслуживание госдолга на человека

Канада, Венгрия и США по итогам прошлого года сильнее других стран мира нарастили траты на проценты по госдолгу, в результате Штаты стали лидерами по объему... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T05:24+0300

2024-08-20T05:24+0300

2024-08-20T05:25+0300

экономика

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Канада, Венгрия и США по итогам прошлого года сильнее других стран мира нарастили траты на проценты по госдолгу, в результате Штаты стали лидерами по объему расходов на обслуживание суверенной задолженности в расчете на душу населения, следует из расчетов РИА Новости по данным ООН. Так, средние расходы на обслуживание госдолга в мире в 2023 году составили 171,6 доллара на душу населения против 164,5 доллара годом ранее. При этом показатель вырос у 136 государств, снизился у 40 стран, а у трех остался без изменений. Сильнее всего расходы на проценты по своим долгам выросли в Канаде - на 470,9 доллара на душу населения, Венгрии - на 446,4 доллара и США - на 297,2 доллара. В пятерку также входят Барбадос, где правительство стало направлять на выплаты по своим обязательствам на 262,2 доллара больше в расчете на каждого жителя, и Мексика с увеличением показателя на 232,5 доллара. На 150-200 долларов обслуживание задолженности выросло у правительств Сейшельских Островов, Новой Зеландии, Панамы, Австралии, Бельгии и Доминики. Свыше 100 долларов - еще у 11 стран, включая Бразилию, Нидерланды, Польшу, Германию и Турцию. Расходы правительств 16 государств, в том числе украинского, финского и армянского, увеличились на сумму от 50 до 100 долларов на человека. Наиболее значительное снижение трат на выплаты по процентам по государственному долгу на душу населения в прошлом году произошло в Великобритании (снижение на 495 долларов на человека), Исландии (на 459 долларов) и Израиле (на 181,4 доллара). Однако если рассматривать все страны мира, включая те, где показатель отрицательный (то есть держатели госбумаг платят государству), то существеннее всего он уменьшился в Норвегии - там держатели госбумаг должны платить государству на 2,6 тысячи долларов на человека больше, и Кувейте - на 588 долларов больше. По итогам года первое место по тратам на обслуживание госдолга на душу населения заняли США с показателем в 2,5 тысячи долларов, а Исландия была вытеснена на второе место с 1,9 тысячи долларов. В пятерку также входят Израиль, где правительство тратит на выплату процентов 1,6 тысячи долларов из расчета на каждого гражданина, Багамы (1,4 тысячи долларов) и Италия (1,39 тысячи долларов). Показатель выше 1 тысячи долларов на человека также наблюдался у Барбадоса, Великобритании, Бахрейна и Катара. Россия в прошлом году вошла в число стран, которым удалось снизить траты на проценты по своему госдолгу в пересчете в доллары, - на 3,4 доллара на одного россиянина, а общий объем таких расходов составил 34,7 доллара на человека.

https://1prime.ru/20240803/gosdolg-850642471.html

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