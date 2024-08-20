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В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск" - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"
В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск" - 20.08.2024, ПРАЙМ
В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"
В России появятся три новые группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:22+0300
2024-08-20T17:22+0300
минобороны рф
андрей белоусов
белгород
курск
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В России появятся три новые группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.Он также определил зоны ответственности в этом ведомстве:Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей ввели режим КТО.
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минобороны рф, андрей белоусов, белгород, курск, брянск
Минобороны РФ, Андрей Белоусов, БЕЛГОРОД, КУРСК, БРЯНСК
17:22 20.08.2024
 
В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

Минобороны РФ сообщило о создании группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В России появятся три новые группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.
Он также определил зоны ответственности в этом ведомстве:
  • замминистра обороны Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации населения;
  • замминистра Алексей Криворучко — за вопросы военно-технического обеспечения;
  • замминистра Павел Фрадков — за инженерное обустройство и строительство;
  • замминистра Олег Савельев — за межведомственное взаимодействие и координацию;
  • начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение;
  • представитель Генштаба и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения;
  • заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей ввели режим КТО.
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Минобороны РФАндрей БелоусовБЕЛГОРОДКУРСКБРЯНСК
 
 
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