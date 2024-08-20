В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"
Минобороны РФ сообщило о создании группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск"
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В России появятся три новые группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.
Он также определил зоны ответственности в этом ведомстве:
- замминистра обороны Андрей Булыга будет отвечать за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации населения;
- замминистра Алексей Криворучко — за вопросы военно-технического обеспечения;
- замминистра Павел Фрадков — за инженерное обустройство и строительство;
- замминистра Олег Савельев — за межведомственное взаимодействие и координацию;
- начальник главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение;
- представитель Генштаба и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения;
- заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей ввели режим КТО.