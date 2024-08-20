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В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск" - 20.08.2024, ПРАЙМ

В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск"

В России появятся три новые группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:22+0300

2024-08-20T17:22+0300

2024-08-20T17:22+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В России появятся три новые группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", сообщил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.Он также определил зоны ответственности в этом ведомстве:Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности жителей ввели режим КТО.

https://1prime.ru/20240819/belgorod-850991546.html

белгород

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минобороны рф, андрей белоусов, белгород, курск, брянск