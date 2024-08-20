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В России вырос объем инвестиций в недвижимость

В России вырос объем инвестиций в недвижимость - 20.08.2024, ПРАЙМ

В России вырос объем инвестиций в недвижимость

Объем инвестиций в недвижимость России в январе-июле 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 437 миллиардов рублей,... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:57+0300

2024-08-20T09:57+0300

2024-08-20T09:58+0300

недвижимость

россия

инвестиции

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в январе-июле 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% - до 437 миллиардов рублей, говорится в сообщении консалтинговой компании IBC Real Estate. В нем указывается, что вложения со стороны девелоперов жилья и коммерческой недвижимостью в январе-июле достигли 188 миллиардов рублей. Это является максимальным результатом для семи месяцев с 2000 года. Вместе с этим в процентном соотношении динамика противоположная. Доля застройщиков составила 43% против около 60% в 2020-2022 годах. По подсчетам компании, в тройку лидеров, кроме девелоперов, вошли банковские структуры и инвестфонды, управляющие ЗПИФ, на долю которых приходится по 13%. "Тренд на приобретение недвижимости в состав ЗПИФ активно развивается уже около пяти лет. В январе-июле этого года суммарно было приобретено порядка 700 тысяч квадратных метров существующих и строящихся площадей, при этом 94% вложений пришлось на складские комплексы", - добавляется в сообщении. В нем также отмечается, что несмотря на дальнейшее усиление Банком России денежно-кредитной политики, инвесторы сохраняют интерес к вложениям в недвижимость. Ожидается, что годовой показатель инвестиционной активности может превысить отметку в 600-650 миллиардов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции