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РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз

РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз - 20.08.2024, ПРАЙМ

РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз

В первый месяц после окончания программы льготной ипотеки выдача ипотек на новостройки сократилась в три раза, а на строительство частных домов - более чем в... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:17+0300

2024-08-20T15:17+0300

2024-08-20T15:17+0300

экономика

россия

ипотека

льготная ипотека

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В первый месяц после окончания программы льготной ипотеки выдача ипотек на новостройки сократилась в три раза, а на строительство частных домов - более чем в шесть раз, говорится в материале РБК.Согласно данным агалитического отчета "Дом.РФ", негативное влияние изменения условий программы семейной ипотеки и отмены льготной ипотеки оказалось сильнее на рынок строительства частных домов."За месяц число выданных кредитов на новостройки сократилось в три раза — с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле. А вот число кредитов на строительство частных домов за тот же период сократились в 6,25 раза — с 25 тысяч до 4 тысяч", - говорится в материале.Отмечается, что частное домостроение в России является одним из самых быстрорастущих сегментов строительного рынка. В прошлом году россияне построили рекордное количество частных домов, а в первом квартале 2024 года было выдано 83,7 тысяч кредитов на их покупку и строительство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, льготная ипотека