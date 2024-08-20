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РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз - 20.08.2024, ПРАЙМ
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РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз
РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз - 20.08.2024, ПРАЙМ
РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз
В первый месяц после окончания программы льготной ипотеки выдача ипотек на новостройки сократилась в три раза, а на строительство частных домов - более чем в... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:17+0300
2024-08-20T15:17+0300
экономика
россия
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В первый месяц после окончания программы льготной ипотеки выдача ипотек на новостройки сократилась в три раза, а на строительство частных домов - более чем в шесть раз, говорится в материале РБК.Согласно данным агалитического отчета "Дом.РФ", негативное влияние изменения условий программы семейной ипотеки и отмены льготной ипотеки оказалось сильнее на рынок строительства частных домов."За месяц число выданных кредитов на новостройки сократилось в три раза — с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле. А вот число кредитов на строительство частных домов за тот же период сократились в 6,25 раза — с 25 тысяч до 4 тысяч", - говорится в материале.Отмечается, что частное домостроение в России является одним из самых быстрорастущих сегментов строительного рынка. В прошлом году россияне построили рекордное количество частных домов, а в первом квартале 2024 года было выдано 83,7 тысяч кредитов на их покупку и строительство.
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россия, ипотека, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека, льготная ипотека
15:17 20.08.2024
 
РБК: выдача ипотеки на частные дома рухнула в шесть раз

РБК: выдача кредитов на возведение частных домов в России рухнула в шесть раз

© Фото : Unsplash/Sieuwert OtterlooЧастный дом
Частный дом - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© Фото : Unsplash/Sieuwert Otterloo
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В первый месяц после окончания программы льготной ипотеки выдача ипотек на новостройки сократилась в три раза, а на строительство частных домов - более чем в шесть раз, говорится в материале РБК.
Согласно данным агалитического отчета "Дом.РФ", негативное влияние изменения условий программы семейной ипотеки и отмены льготной ипотеки оказалось сильнее на рынок строительства частных домов.
"За месяц число выданных кредитов на новостройки сократилось в три раза — с 95,4 тыс. в июне до 31,9 тыс. в июле. А вот число кредитов на строительство частных домов за тот же период сократились в 6,25 раза — с 25 тысяч до 4 тысяч", - говорится в материале.
Отмечается, что частное домостроение в России является одним из самых быстрорастущих сегментов строительного рынка. В прошлом году россияне построили рекордное количество частных домов, а в первом квартале 2024 года было выдано 83,7 тысяч кредитов на их покупку и строительство.
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ЭкономикаРОССИЯипотекальготная ипотека
 
 
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