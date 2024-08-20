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Суд удовлетворил иск "дочки" Google в отношении "Лайон Коммьюникейшнз"

Суд удовлетворил иск "дочки" Google в отношении "Лайон Коммьюникейшнз" - 20.08.2024, ПРАЙМ

Суд удовлетворил иск "дочки" Google в отношении "Лайон Коммьюникейшнз"

Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского взыскал... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:32+0300

2024-08-20T14:32+0300

2024-08-20T14:33+0300

google

арбитражный суд московского округа

дочка

иск

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского взыскал с рекламного агентства "Лайон Коммьюникейшнз" более 499 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – "дочка" Google требовала взыскать с ответчика более 643 миллионов рублей. В итоге взыскано около 303 миллионов рублей долга по договорам оказания рекламных услуг и около 197 миллионов рублей неустойки за несвоевременную оплату. Ранее в этом деле суд принимал обеспечительные меры в виде ареста денежных средств на счетах ООО "Лайон Коммьюникейшнз" в пределах суммы иска. Как в июне сообщил суду ответчик, в результате приставами были арестованы деньги на нескольких его счетах в Райффайзенбанке и Росбанке в объеме свыше 1,9 миллиарда рублей. После того как рекламное агентство внесло на депозит суда встречное обеспечение на сумму более 643 миллионов рублей, суд обеспечительные меры отменил. Арбитражный суд Москвы в июле по иску ООО "Гугл" взыскал сначала около 1,5 миллиарда рублей также по договору оказания рекламных услуг со столичного ООО "Эмджиком", владеющего крупным рекламным агентством MGCom, а потом – более 432 миллионов рублей с ООО "Артикс ИС", входящего в одну группу лиц с ООО "Эмджиком". В настоящее время рассматривается еще несколько крупных исков "Гугла" к контрагентам по рекламным контрактам. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в апреле сообщил, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования 1145 кредиторов на сумму более 23,2 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, арбитражный суд московского округа, дочка, иск