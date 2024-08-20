https://1prime.ru/20240820/isteriya-851012731.html

Во Франции оценили "истерию" ЕС из-за решения Венгрии по въезду для россиян

Во Франции оценили "истерию" ЕС из-за решения Венгрии по въезду для россиян - 20.08.2024, ПРАЙМ

Во Франции оценили "истерию" ЕС из-за решения Венгрии по въезду для россиян

Европейский союз переживает новый кризис истерии из-за решения Венгрии упростить въезд для граждан России и Белоруссии. Таким мнением в социальной сети Х... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T16:48+0300

2024-08-20T16:48+0300

2024-08-20T16:48+0300

политика

франция

венгрия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейский союз переживает новый кризис истерии из-за решения Венгрии упростить въезд для граждан России и Белоруссии. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Новый кризис истерии и авторитаризма ЕС из-за (премьера Венгрии - ред.) Орбана, и это так показательно! Еврокомиссия до сих пор не может успокоиться после того, как Венгрия решила "смягчить условия въезда в страну для работы россиянам и белорусам", - отметил политик.По мнению Филиппо, ЕК продолжает угрожать Венгрии, хотя признано, что решение о вопросах въезда должны принимать сами страны. Из-за сложившейся ситуации обстановка в объединении превратилась в "сумасшедший дом".Пресс-секретарь ЕС Анита Хиппер сообщила, что Еврокомиссия еще не получила ответа Венгрии на запрос о упрощении выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии. В официальном бюллетене венгерского правительства был опубликован список стран, граждане которых имеют право на получение двухлетней рабочей визы, включая Россию и Белоруссию.Это решение спровоцировало обсуждения после призыва Манфреда Вебера, председателя Европейской народной партии, принять меры против Венгрии из-за предложенного облегчения визовых правил. Он заявил, что это может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС и призвал обсудить это на следующем саммите европейских лидеров.

https://1prime.ru/20240820/vengriya-851002288.html

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франция, венгрия