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В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей

В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей

Канадские консерваторы по ошибке использовали в своем рекламном ролике кадры, на которых запечатлены российские истребители, рассказал телеканал CBC. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T12:27+0300

2024-08-20T12:27+0300

2024-08-20T12:42+0300

истребители

канада

россия

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Канадские консерваторы по ошибке использовали в своем рекламном ролике кадры, на которых запечатлены российские истребители, рассказал телеканал CBC.Ранее в социальной сети X Консервативная партия Канады опубликовала ролик с выступлением партийного лидера Пьера Пуальевра. Вскоре видео было удалено."В какой-то момент в видео Пуальевр заговорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, готовящихся "защищать наш дом и родину". Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства", - следует из заявления телеканала.Оппоненты Пуальевра, Либеральная партия, использовали ошибку для обвинения конкурентов в мягком отношении к российской политике. Министр обороны Канады Билл Блэр, представляющий либералов, заявил, что мечта консерваторов включает российские самолеты над территорией страны.

https://1prime.ru/20240820/ssha-851003478.html

канада

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истребители, канада, россия