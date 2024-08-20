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В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей - 20.08.2024, ПРАЙМ
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В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей
В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей - 20.08.2024, ПРАЙМ
В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей
Канадские консерваторы по ошибке использовали в своем рекламном ролике кадры, на которых запечатлены российские истребители, рассказал телеканал CBC. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:27+0300
2024-08-20T12:42+0300
истребители
канада
россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Канадские консерваторы по ошибке использовали в своем рекламном ролике кадры, на которых запечатлены российские истребители, рассказал телеканал CBC.Ранее в социальной сети X Консервативная партия Канады опубликовала ролик с выступлением партийного лидера Пьера Пуальевра. Вскоре видео было удалено."В какой-то момент в видео Пуальевр заговорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, готовящихся "защищать наш дом и родину". Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства", - следует из заявления телеканала.Оппоненты Пуальевра, Либеральная партия, использовали ошибку для обвинения конкурентов в мягком отношении к российской политике. Министр обороны Канады Билл Блэр, представляющий либералов, заявил, что мечта консерваторов включает российские самолеты над территорией страны.
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истребители, канада, россия
истребители, КАНАДА, РОССИЯ
12:27 20.08.2024 (обновлено: 12:42 20.08.2024)
 
В Канаде разгорелся скандал из-за российских истребителей

Канадские консерваторы по ошибке выдали истребители РФ за канадские самолеты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Канадские консерваторы по ошибке использовали в своем рекламном ролике кадры, на которых запечатлены российские истребители, рассказал телеканал CBC.
Ранее в социальной сети X Консервативная партия Канады опубликовала ролик с выступлением партийного лидера Пьера Пуальевра. Вскоре видео было удалено.
"В какой-то момент в видео Пуальевр заговорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, готовящихся "защищать наш дом и родину". Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства", - следует из заявления телеканала.
Оппоненты Пуальевра, Либеральная партия, использовали ошибку для обвинения конкурентов в мягком отношении к российской политике. Министр обороны Канады Билл Блэр, представляющий либералов, заявил, что мечта консерваторов включает российские самолеты над территорией страны.
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