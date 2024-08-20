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Расширен список товаров, производители которых имеют налоговую преференцию

Расширен список товаров, производители которых имеют налоговую преференцию - 20.08.2024, ПРАЙМ

Расширен список товаров, производители которых имеют налоговую преференцию

Правительство РФ расширило перечень продукции, производители которой имеют налоговую преференцию, сообщается на сайте кабмина. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:16+0300

2024-08-20T10:16+0300

2024-08-20T10:16+0300

экономика

россия

налог

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень продукции, производители которой имеют налоговую преференцию, сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает системную поддержку промышленной отрасли. Подписано постановление о расширении перечня продукции, производители которой имеют налоговую преференцию", - говорится в сообщении. Речь идёт о производителях продукции из специального перечня, длительность производственного цикла которой составляет свыше шести месяцев. В список добавлено семь позиций, в том числе строительные электрокраны, проходческие щиты и комбайны, различные виды электропечей. "Изготовители продукции, входящей в такой перечень, вправе перечислять налог на добавленную стоимость на день отгрузки товара, а не на день его оплаты, то есть с отсрочкой", - пояснили в кабмине.

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россия, налог