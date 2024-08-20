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В Турции раскрыли подробности создания газового хаба с Россией

В Турции раскрыли подробности создания газового хаба с Россией - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Турции раскрыли подробности создания газового хаба с Россией

У Турции нет проблемной зоны в переговорах с Россией по газовому хабу, процесс требует времени, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T09:13+0300

2024-08-20T09:13+0300

2024-08-20T09:14+0300

энергетика

газовый хаб

россия

турция

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АНКАРА, 20 авг - ПРАЙМ. У Турции нет проблемной зоны в переговорах с Россией по газовому хабу, процесс требует времени, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. "Мы планируем создать компанию для Центра торговли газом или платформы, которую мы планируем создать вместе с русскими. BOTAŞ (госкомпания - ред.) - партнерство "Газпрома" - в Стамбульском финансовом центре. Мы также переводим туда EPİAŞ (Управление по операциям на рынках - ред.). У нас нет проблемной зоны с русскими. Газ будет торговаться там, будет формироваться цена. В целом мы согласны на эту структуру пятьдесят на пятьдесят. Но это требует определенного времени", - сказал министр в интервью газете Milliyet. Глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

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газовый хаб, россия, турция