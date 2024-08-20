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ВЭБ прорабатывает проекты с Китаем на сумму свыше 10 триллионов рублей

ВЭБ прорабатывает проекты с Китаем на сумму свыше 10 триллионов рублей - 20.08.2024, ПРАЙМ

ВЭБ прорабатывает проекты с Китаем на сумму свыше 10 триллионов рублей

ВЭБ.РФ ведет 20 проектов с китайскими партнерами на общую сумму более 10 триллионов рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации развития. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T22:42+0300

2024-08-20T22:42+0300

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ ведет 20 проектов с китайскими партнерами на общую сумму более 10 триллионов рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации развития. "Китайские партнеры совместно с организациями Группы ВЭБ.РФ реализуют на территории нашей страны проекты на сумму свыше 10 трлн рублей. В работе у ВЭБа находятся 20 таких проектов из всего перечня инвестиционных проектов между Россией и Китаем. Все проекты важные и капиталоемкие – это триллионы рублей в области лесопереработки, газохимии, судостроения и развития морской транспортной инфраструктуры для наращивания экспортных мощностей России", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя ВЭБ.РФ Артема Довлатова, выступившего в ходе 28-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Москве. Пресс-служба подчеркивает, что ВЭБ.РФ традиционно принимает активное участие в обеспечении российско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. "В настоящее время организациями Группы ВЭБ.РФ ведется активная работа по китайскому направлению. В рамках российско-китайских ассоциаций, делового совета, межправительственных комиссий и совместных площадок международных организаций (БРИКС, ШОС и другие) и банков развития ВЭБ.РФ способствует углублению отношений с китайскими партнерами и развитию новых направлений взаимодействия", — отмечается в сообщении. Ранее в ходе заседания заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в первом полугодии 2024 года двусторонний товарооборот между странами увеличился на 4,8% и составил 113 миллиардов долларов.

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