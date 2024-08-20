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"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить - 20.08.2024, ПРАЙМ
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"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить
"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить - 20.08.2024, ПРАЙМ
"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить
Ближний Восток ввиду изменений климата может стать непригодным для жизни. Об этом рассказали эксперты Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T15:53+0300
2024-08-20T15:53+0300
ближний восток
аномальная жара
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ближний Восток ввиду изменений климата может стать непригодным для жизни. Об этом рассказали эксперты Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук в статье для Foreign Policy.Как уточнили аналитики издания, во многих ближневосточных государствах установилась аномальная жара, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман, в ходе которого погибли 1300 человек.Отмечается, что такая жаркая погода приносит огромный ущерб, связанных с недостаком воды и засухой, что грозит обезвоживанием и смертельными болезнями.Согласно статье, единственным выходом из этой ситуации станет массовая миграция в регионы с более комфортной температурой. И, судя по всему, таким местом станет Европа.
https://1prime.ru/20240820/zhara-851001281.html
ближний восток
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ближний восток, аномальная жара
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Аномальная жара
15:53 20.08.2024
 
"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить

FP: Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни

© РИА Новости . Марк Редькин | Перейти в медиабанксухая пустыня
сухая пустыня - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Марк Редькин
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ближний Восток ввиду изменений климата может стать непригодным для жизни. Об этом рассказали эксперты Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук в статье для Foreign Policy.
Как уточнили аналитики издания, во многих ближневосточных государствах установилась аномальная жара, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман, в ходе которого погибли 1300 человек.
Отмечается, что такая жаркая погода приносит огромный ущерб, связанных с недостаком воды и засухой, что грозит обезвоживанием и смертельными болезнями.
Согласно статье, единственным выходом из этой ситуации станет массовая миграция в регионы с более комфортной температурой. И, судя по всему, таким местом станет Европа.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОКАномальная жара
 
 
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