https://1prime.ru/20240820/klimat-851011572.html

"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить

"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить - 20.08.2024, ПРАЙМ

"Ощутит весь мир". В США назвали регион, где станет невозможно жить

Ближний Восток ввиду изменений климата может стать непригодным для жизни. Об этом рассказали эксперты Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T15:53+0300

2024-08-20T15:53+0300

2024-08-20T15:53+0300

ближний восток

аномальная жара

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Ближний Восток ввиду изменений климата может стать непригодным для жизни. Об этом рассказали эксперты Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук в статье для Foreign Policy.Как уточнили аналитики издания, во многих ближневосточных государствах установилась аномальная жара, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман, в ходе которого погибли 1300 человек.Отмечается, что такая жаркая погода приносит огромный ущерб, связанных с недостаком воды и засухой, что грозит обезвоживанием и смертельными болезнями.Согласно статье, единственным выходом из этой ситуации станет массовая миграция в регионы с более комфортной температурой. И, судя по всему, таким местом станет Европа.

https://1prime.ru/20240820/zhara-851001281.html

ближний восток

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ближний восток, аномальная жара