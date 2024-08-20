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В Красноярском крае обсудили перспективы опорных городов

В Красноярском крае обсудили перспективы опорных городов - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Красноярском крае обсудили перспективы опорных городов

В Минусинске прошел форум "Опорные города России", главной темой которого стало обсуждение программ социально-экономического развития опорных городов... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T14:03+0300

2024-08-20T14:03+0300

2024-08-20T14:46+0300

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красноярский край

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форум

опорные населенные пункты

арктика

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. В Минусинске прошел форум "Опорные города России", главной темой которого стало обсуждение программ социально-экономического развития опорных городов Красноярского края. Он стал первой федеральной площадкой, на которой обсуждается развитие ключевых для России муниципальных образований.Речь идет о городах и городских агломерациях с населением от 250 тысяч человек, административных центрах регионов, а также стратегически важных населенных пунктах. Их перечень до конца августа должны представить Минэкономразвития, Минстрой и Минсельхоз.Инструменты поддержки обсудили в ходе пленарного заседания форума губернатор Красноярского края Михаил Котюков, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, а также ведущие эксперты, представители органов власти, бизнеса и общественных организаций из разных регионов страны.Развитие опорных населённых пунктов должно быть комплексным, высказали мнение участники обсуждения. Оно должно включать мероприятия по жилищному и дорожному строительству, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению современным общественным транспортом.Но самое важное – повышение качества жизни граждан, подчеркнул Михаил Котюков Поддержка территорий призвана раскрыть их экономический потенциал, создать новую востребованную людьми инфраструктуру. По его словам, опорный город решает не только задачи его жителей, но и соседних районов."В основе программ опорных городов должно стоять развитие экономической составляющей, поддержка современных и высокотехнологичных производств. При этом сами территории должны не только создавать рабочие места для людей, но и быть комфортными для проживания. В этой работе опорные города по всей стране фактически будут выполнять функцию первопроходцев. Далее, конечно, будут включаться и другие территории", - сказал губернатор.Победила дружбаВ Красноярском крае опорных территорий достаточно. В ходе форума на инвестсессии, посвященной развитию девелоперских проектов, команды Ачинска, Канска, Лесосибирска и Минусинска представили комплексные программы развития городов до 2035 года. Реализация таких проектов позволит обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие городов, а также повысит эффективность использования территорий города, в том числе формирование комфортной городской среды.Во всех случаях учитывалась демография, объем промышленного производства и инвестиций. Следствием новаций должны стать создание новых производств, строительство жилья и улучшение инфраструктуры, повышение привлекательности территории для туристов и рост благосостояния местных жителей.Глава Ачинска Игорь Титенков основными направлениями развития города выделяет промышленное лидерство в западной группе районов края, улучшение качества жизни населения, развитие креативных индустрий и инноваций.Глава Канска Ольга Витман видит свой город как социальный, культурный и экономический центр восточной группы районов, транзитный узел, а также уютный для горожан и востребованный у туристов город с развитием различных отраслей экономики.Андрей Хохряков, глава Лесосибирска, отмечает перспективы города как центра технологических компетенций в сфере деревообработки и транспортно-логистического хаба в направлении Северного морского пути.Глава Минусинска Дмитрий Меркулов представляет главный город южной группы районов как центр экономического и инфраструктурного развития на юге края, привлекательный и для туристов, и для предпринимателей, уютный и безопасный для жителей, предоставляющий им широкие возможности для самореализации.По результатам презентации Михаил Котюков озвучил решение жюри - поддержать все четыре города. Каждый из них получит от Красноярского края грант на развитие комфортной городской среды. Для команд опорных городов будет организовано повышение профессиональной квалификации для дальнейшей реализации программ.Приз зрительских симпатий по итогам конкурса был определён электронным голосованием делегатов форума. Аудитория посчитала лучшей из представленных программу города Минусинска.Программа опорного города Арктики - Норильска не вошла в конкурсный отбор, так как её реализация уже идёт. На форуме ее представил глава города Дмитрий Карасёв. Для Красноярского края Норильск стал пилотным проектом комплексного развития. Пункты плана - обновление жилого фонда, модернизация инженерной и социальной инфраструктуры, формирование безопасной и комфортной городской среды – уже успешно выполняются.Также главы опорных городов обсудили вопросы реализации инвестпредложений с представителями девелоперов и деловых сообществ.Инфраструктура для жизниРазвитие опорных населенных пунктов найдёт отражение в новом национальном проекте "Инфраструктура для жизни". Положительные изменения в этих потенциальных точках роста помогут достичь сформулированных президентом Владимиром Путиным национальных целей до 2030 года, в числе которых повышение благосостояния людей, реализация потенциала каждого человека, устойчивая и динамичная экономика и технологическое лидерство.Важно то, что и власти, и жители регионов начали задумываться – как города будут жить через пять, десять лет. Нацпроект "Инфраструктура дли жизни" подразумевает комплексный подход - это и создание новых рабочих мест, и возведение социальных и культурных объектов, мест отдыха. Одной из задач является отбор опорных населенных пунктов и разработка мастер-планов. "Безусловно, для их развития будут использоваться различные меры поддержки, например, инструменты "инфраструктурного меню" и комплексное развитие территорий", - подчеркнул Ломакин.По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, министерство разрабатывает новую стратегию пространственного развития России. Она устанавливает общую логику управления пространством и задает территориальные приоритеты для отраслей, нацпроектов, госпрограмм. Система опорных населенных пунктов – ее важный компонент."В августе перечень опорных городов будет утвержден, и по нему начнется работа по интеграции в национальные проекты. В список вошли 2 300 населенных пунктов, в том числе и сельские поселения. Будет проводиться мониторинг перечня и при необходимости корректироваться", - заключил Вахруков.

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красноярский край, минусинск, форум, опорные населенные пункты, арктика