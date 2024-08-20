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Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Московский Басманный суд 20 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста последней четверке подозреваемых в террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:19+0300
2024-08-20T11:19+0300
2024-08-20T11:19+0300
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теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московский Басманный суд 20 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста последней четверке подозреваемых в террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом агентству РИА Новости рассказали в инстанции."Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, на 12.00", - рассказал собеседник агентства. Речь идет об Алишере Касимове, отце и двух братьях Исломовых. Ранее 16 августа московский суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Арест фигурантов был продлен до 22 ноября.Также отмечалось, что судебные приставы намерены взыскать долги с фигурантов дела, сумма которых за три месяца достигла 15 390 тысяч рублей.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
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Происшествия, РОССИЯ, суд, теракт, Крокус сити холл
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд рассмотрит продление ареста четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Московский Басманный суд 20 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста последней четверке подозреваемых в террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом агентству РИА Новости рассказали в инстанции.
"Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня, на 12.00", - рассказал собеседник агентства.
Речь идет об Алишере Касимове, отце и двух братьях Исломовых.
Ранее 16 августа московский суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Арест фигурантов был продлен до 22 ноября.
Также отмечалось, что судебные приставы намерены взыскать долги с фигурантов дела, сумма которых за три месяца достигла 15 390 тысяч рублей.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель