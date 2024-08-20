https://1prime.ru/20240820/krokus-851009372.html
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T14:57+0300
2024-08-20T14:57+0300
2024-08-20T14:57+0300
россия
крокус сити холл
теракт
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арест
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова до 22 ноября. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме по желанию следователя. Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни, которых подозревают в совершении теракта. Суд также продлил меру пресечения Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошёл теракт. Нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия по находившимся внутри людям и подожгли зрительный зал. В результате этой трагедии погибли 145 человек.В Москве были арестованы двенадцать человек по делу о теракте. Четырем предполагаемым исполнителям было предъявлено обвинение в организации теракта, который привёл к гибели людей (пункт "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ). Остальных подозревают в пособничестве этому преступлению.В настоящее время, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, виновным также инкриминируют участие в террористической организации, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
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россия, крокус сити холл, теракт, суд, арест
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, суд, арест
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил срок ареста последней четверке фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", передает корреспондент РИА Новости.
Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых Алишера Касимова, Исроила Исломова, Диловара Исломова и Аминчона Исломова до 22 ноября. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме по желанию следователя.
Басманный суд Москвы продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни, которых подозревают в совершении теракта. Суд также продлил меру пресечения Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.
Суд рассмотрит продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошёл теракт. Нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия по находившимся внутри людям и подожгли зрительный зал. В результате этой трагедии погибли 145 человек.
В Москве были арестованы двенадцать человек по делу о теракте. Четырем предполагаемым исполнителям было предъявлено обвинение в организации теракта, который привёл к гибели людей (пункт "б" части 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ). Остальных подозревают в пособничестве этому преступлению.
В настоящее время, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, виновным также инкриминируют участие в террористической организации, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.