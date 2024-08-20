https://1prime.ru/20240820/krossover-851020588.html
FAW анонсировал российскую премьеру нового кроссовера
FAW анонсировал российскую премьеру нового кроссовера - 20.08.2024, ПРАЙМ
FAW анонсировал российскую премьеру нового кроссовера
Китайская компания FAW анонсировала старт продаж в России своего нового кроссовера FAW Bestune T90. Об этом сообщила пресс-служба бренда. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T23:10+0300
2024-08-20T23:10+0300
2024-08-20T23:10+0300
китай
россия
авторынок
faw
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851020318_130:146:1790:1080_1920x0_80_0_0_4cdfdaceb2d6966046cf43dd79f588a8.jpg
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Китайская компания FAW анонсировала старт продаж в России своего нового кроссовера FAW Bestune T90. Об этом сообщила пресс-служба бренда.Публичный дебют FAW Bestune T90 состоялся на прошлогоднем автосалоне в Шанхае. Этот автомобиль принадлежит к D-классу и по своим размерам может быть сравним с моделями Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Так, длина автомобиля составляет 4718 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1710 мм. Колесная база достигает 2772 мм. В основе машины лежит новейшая архитектура FMA-A2. В передней части автомобиля установлена независимая подвеска McPherson, а в задней — многорычажная подвеска.В Китае можно приобрести модель с 1,5-литровым двигателем, который выдаёт 169 лошадиных сил. Также есть возможность выбрать модель с двухлитровым двигателем мощностью 252 лошадиные силы. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат Aisin. Максимальная скорость моделей с этими двигателями составляет 200 и 220 километров в час соответственно.Неизвестно, сколько будет стоить эта модель в России. В Китае, когда модель только появилась в продаже, её минимальная цена составляла 100 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,2 миллионам рублей. Очевидно, что в России цена на эту модель будет выше.
https://1prime.ru/20240820/moskvich-851015695.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851020318_385:122:1597:1031_1920x0_80_0_0_ab5c87442cdb0153d1570d49e566dc9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, авторынок, faw
КИТАЙ, РОССИЯ, Авторынок, FAW
FAW анонсировал российскую премьеру нового кроссовера
FAW анонсировала скорый старт российских продаж кроссовера Bestune T90
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
Китайская компания FAW анонсировала старт продаж в России своего нового кроссовера FAW Bestune T90. Об этом сообщила пресс-служба бренда
.
Публичный дебют FAW Bestune T90 состоялся на прошлогоднем автосалоне в Шанхае. Этот автомобиль принадлежит к D-классу и по своим размерам может быть сравним с моделями Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
Так, длина автомобиля составляет 4718 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1710 мм. Колесная база достигает 2772 мм. В основе машины лежит новейшая архитектура FMA-A2. В передней части автомобиля установлена независимая подвеска McPherson, а в задней — многорычажная подвеска.
"Москвич" намерен удерживать цены на свои модели минимум до конца года
В Китае можно приобрести модель с 1,5-литровым двигателем, который выдаёт 169 лошадиных сил. Также есть возможность выбрать модель с двухлитровым двигателем мощностью 252 лошадиные силы. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат Aisin. Максимальная скорость моделей с этими двигателями составляет 200 и 220 километров в час соответственно.
Неизвестно, сколько будет стоить эта модель в России. В Китае, когда модель только появилась в продаже, её минимальная цена составляла 100 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,2 миллионам рублей. Очевидно, что в России цена на эту модель будет выше.