https://1prime.ru/20240820/krossover-851020588.html

FAW анонсировал российскую премьеру нового кроссовера

FAW анонсировал российскую премьеру нового кроссовера - 20.08.2024, ПРАЙМ

FAW анонсировал российскую премьеру нового кроссовера

Китайская компания FAW анонсировала старт продаж в России своего нового кроссовера FAW Bestune T90. Об этом сообщила пресс-служба бренда. | 20.08.2024, ПРАЙМ

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китай

россия

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faw

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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Китайская компания FAW анонсировала старт продаж в России своего нового кроссовера FAW Bestune T90. Об этом сообщила пресс-служба бренда.Публичный дебют FAW Bestune T90 состоялся на прошлогоднем автосалоне в Шанхае. Этот автомобиль принадлежит к D-классу и по своим размерам может быть сравним с моделями Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Так, длина автомобиля составляет 4718 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1710 мм. Колесная база достигает 2772 мм. В основе машины лежит новейшая архитектура FMA-A2. В передней части автомобиля установлена независимая подвеска McPherson, а в задней — многорычажная подвеска.В Китае можно приобрести модель с 1,5-литровым двигателем, который выдаёт 169 лошадиных сил. Также есть возможность выбрать модель с двухлитровым двигателем мощностью 252 лошадиные силы. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат Aisin. Максимальная скорость моделей с этими двигателями составляет 200 и 220 километров в час соответственно.Неизвестно, сколько будет стоить эта модель в России. В Китае, когда модель только появилась в продаже, её минимальная цена составляла 100 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,2 миллионам рублей. Очевидно, что в России цена на эту модель будет выше.

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китай

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китай, россия, авторынок, faw