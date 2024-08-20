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Экс-президент Польши пожаловался на необходимость работать
Экс-президент Польши пожаловался на необходимость работать - 20.08.2024, ПРАЙМ
Экс-президент Польши пожаловался на необходимость работать
Бывший президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что из-за низкой пенсии ему приходится работать неполный рабочий день. Об этом он рассказал в эфире... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T12:24+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что из-за низкой пенсии ему приходится работать неполный рабочий день. Об этом он рассказал в эфире портала Gazeta.pl."Это не те суммы... которых может быть достаточно, если у тебя большая семья", - отметил он.По словам экс-президента, ему приходится зарабатывать, чтобы как-то справляться, так как размер его пенсии составляет примерно 12 тысяч злотых (около трех тысяч долларов).Ранее другой бывший президент Польши Лех Валенса также жаловался на отсутствие достойной пенсии и необходимость работать.Александр Квасьневский занимал пост президента Польши с 1995 по 2005 г.
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польша, пенсии
Экономика, ПОЛЬША, Пенсии
Экс-президент Польши пожаловался на необходимость работать
Квасьневский пожаловался на низкую пенсию и необходимость работать
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Польши Александр Квасьневский сообщил, что из-за низкой пенсии ему приходится работать неполный рабочий день. Об этом он рассказал в эфире портала Gazeta.pl.
"Это не те суммы... которых может быть достаточно, если у тебя большая семья", - отметил он.
По словам экс-президента, ему приходится зарабатывать, чтобы как-то справляться, так как размер его пенсии составляет примерно 12 тысяч злотых (около трех тысяч долларов).
Ранее другой бывший президент Польши Лех Валенса также жаловался на отсутствие достойной пенсии и необходимость работать.
Александр Квасьневский занимал пост президента Польши с 1995 по 2005 г.
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