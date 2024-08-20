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Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны
Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны - 20.08.2024, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не справился с задачей гаранта независимости и целостности страны, фактически под угрозой оказались основы системы,... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:12+0300
2024-08-20T11:12+0300
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не справился с задачей гаранта независимости и целостности страны, фактически под угрозой оказались основы системы, созданной основателем Пятой республики Шарлем де Голлем, пишет издание Boulevard Voltaire.Комментаторы реагируют на неопределенную политическую ситуацию во Франции. Многие отмечают возвращение ее к демократическим коалициям, другие вспоминают времена Третьей и Четвертой республик. При этом забывается, что политические системы подчиняются институциональной логике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор публикации, подвергая критике Макрона, отмечает, что он привносил истерию в политические и общественные дискуссии, провоцировал протесты и раскалывал общество "с невыносимым классовым презрением".Что касается независимости Франции, то президент вообще списал со счетов, так как его интересует только так называемый "европейский суверенитет" – а это явно нечто противоположное французскому суверенитету, делает вывод автор.Во Франции 7 июля по инициативе президента состоялись внеочередные выборы в парламент. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" получила 182 места в Национальном собрании из 577. На втором месте — "Вместе за республику" Макрона с 168 мандатами. "Национальное объединение" и его союзники из партии республиканцев получили 143 места в парламенте. Ни одна из политических сил не набрала достаточного количества мест для формирования нового правительства. Глава правительства до сих пор не назначен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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эммануэль макрон, франция
Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
11:12 20.08.2024
 
Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны

Boulevard Voltaire: Макрон "подверг эвтаназии" политическую систему Франции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не справился с задачей гаранта независимости и целостности страны, фактически под угрозой оказались основы системы, созданной основателем Пятой республики Шарлем де Голлем, пишет издание Boulevard Voltaire.
Комментаторы реагируют на неопределенную политическую ситуацию во Франции. Многие отмечают возвращение ее к демократическим коалициям, другие вспоминают времена Третьей и Четвертой республик. При этом забывается, что политические системы подчиняются институциональной логике.
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Автор публикации, подвергая критике Макрона, отмечает, что он привносил истерию в политические и общественные дискуссии, провоцировал протесты и раскалывал общество "с невыносимым классовым презрением".
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Что касается независимости Франции, то президент вообще списал со счетов, так как его интересует только так называемый "европейский суверенитет" – а это явно нечто противоположное французскому суверенитету, делает вывод автор.
Во Франции 7 июля по инициативе президента состоялись внеочередные выборы в парламент. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" получила 182 места в Национальном собрании из 577. На втором месте — "Вместе за республику" Макрона с 168 мандатами. "Национальное объединение" и его союзники из партии республиканцев получили 143 места в парламенте. Ни одна из политических сил не набрала достаточного количества мест для формирования нового правительства. Глава правительства до сих пор не назначен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Эммануэль МакронФРАНЦИЯ
 
 
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