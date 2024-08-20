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Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны
Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны - 20.08.2024, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не справился с задачей гаранта независимости и целостности страны, фактически под угрозой оказались основы системы,... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:12+0300
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не справился с задачей гаранта независимости и целостности страны, фактически под угрозой оказались основы системы, созданной основателем Пятой республики Шарлем де Голлем, пишет издание Boulevard Voltaire.Комментаторы реагируют на неопределенную политическую ситуацию во Франции. Многие отмечают возвращение ее к демократическим коалициям, другие вспоминают времена Третьей и Четвертой республик. При этом забывается, что политические системы подчиняются институциональной логике.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор публикации, подвергая критике Макрона, отмечает, что он привносил истерию в политические и общественные дискуссии, провоцировал протесты и раскалывал общество "с невыносимым классовым презрением".Что касается независимости Франции, то президент вообще списал со счетов, так как его интересует только так называемый "европейский суверенитет" – а это явно нечто противоположное французскому суверенитету, делает вывод автор.Во Франции 7 июля по инициативе президента состоялись внеочередные выборы в парламент. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" получила 182 места в Национальном собрании из 577. На втором месте — "Вместе за республику" Макрона с 168 мандатами. "Национальное объединение" и его союзники из партии республиканцев получили 143 места в парламенте. Ни одна из политических сил не набрала достаточного количества мест для формирования нового правительства. Глава правительства до сих пор не назначен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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эммануэль макрон, франция
Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ
Во Франции рассказали, как Макрон уничтожил политическую систему страны
Boulevard Voltaire: Макрон "подверг эвтаназии" политическую систему Франции
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ.
Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон не справился с задачей гаранта независимости и целостности страны, фактически под угрозой оказались основы системы, созданной основателем Пятой республики Шарлем де Голлем, пишет издание Boulevard Voltaire
.
Комментаторы реагируют на неопределенную политическую ситуацию во Франции. Многие отмечают возвращение ее к демократическим коалициям, другие вспоминают времена Третьей и Четвертой республик. При этом забывается, что политические системы подчиняются институциональной логике.
Автор публикации, подвергая критике Макрона, отмечает, что он привносил истерию в политические и общественные дискуссии, провоцировал протесты и раскалывал общество "с невыносимым классовым презрением".
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Что касается независимости Франции, то президент вообще списал со счетов, так как его интересует только так называемый "европейский суверенитет" – а это явно нечто противоположное французскому суверенитету, делает вывод автор.
Во Франции 7 июля по инициативе президента состоялись внеочередные выборы в парламент. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" получила 182 места в Национальном собрании из 577. На втором месте — "Вместе за республику" Макрона с 168 мандатами. "Национальное объединение" и его союзники из партии республиканцев получили 143 места в парламенте. Ни одна из политических сил не набрала достаточного количества мест для формирования нового правительства. Глава правительства до сих пор не назначен.